Pentru a opri zvonurile legate de schimbarea radicală a înfățișării sale, Oana Monea a detaliat exact procedurile medicale la care a fost supusă.

Oana Monea: „Este mai mult decât îmi doream”

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a subliniat că a urmat doar recomandările medicului estetician și că nu a cerut nicio modificare exagerată.

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„Păi, mi-am făcut blefaroplastie superioară și brow lift. Atât. Nu mi-am ridicat fața, așa cum se vorbește, că nu mă așteptam ca și cineva să fie atât de interesat de operațiile mele. Nu aveam nevoie să-mi ridic toată fața, mi-am ridicat doar sprâncenele. Eu am vrut să-mi fac doar blefaro și mi s-a recomandat să-mi fac și brow, deci este mai mult decât îmi doream”, a spus ea pentru Cancan.

Cum decurge procesul de vindecare

Unul dintre principalele motive pentru care fizionomia vedetei pare schimbată în prezent este inflamația firească de după intervenția chirurgicală. Oana Monea a explicat că perioada de recuperare este lungă și că aspectul final va putea fi evaluat abia peste câteva luni.

„Am o lună de la intervenție. Recuperarea este de trei luni. Eu încă sunt umflată. În cap, unde am inciziile, încă sunt umflată, așa… Am ca două cornițe. Trebuie să aștept să se vindece. (…) Medicul a zis că normală o să fiu cam în trei luni și până într-un an o să se mai așeze operația”, a precizat ea pentru aceeași sursă.

Oana Monea a adăugat că, în ciuda disconfortului, este complet funcțională, merge la muncă, dar își adaptează programul pentru a nu-și suprasolicita ochii și evită expunerea la soare sau la aer condiționat.

Oana Monea: „Îmi provoacă dezgust”

Ceea ce a deranjat-o cel mai tare pe fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a fost lipsa de informare a celor care s-au grăbit să o judece.

„Eu mă mir că lumea nu înțelege ce înseamnă operațiile faciale, că trebuie să se așeze, să se vindece. Lumea crede că ăsta este rezultatul final și așa arăt eu, ca un chinez. Dar nu m-am apucat de orez. O să mă vindec și o să mi se deschidă ochii, așa cum eram înainte, puțin liftați, dar nu am cerut nimic exagerat. Nu vreau să fiu alt om decât sunt. Lumea de-abia așteaptă să vorbească… Îmi provoacă dezgust. Nu înțeleg nimic, dar își dau cu părerea”, a încheiat ea.

Sursa foto: Instagram – Oana Monea

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