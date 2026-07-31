Proteste la Neckarsulm: incertitudine și temeri pentru viitor

Protestul a fost declanșat de o notă internă trimisă în 2026 de către Oliver Blume, directorul Grupului Volkswagen. În document, Blume avertiza că utilizarea competitivă pe termen lung a mai multor fabrici din Germania, inclusiv Neckarsulm, Emden, Zwickau și Hanovra, nu poate fi garantată după 2030, relatează Auto Evolution.

Această declarație a stârnit temeri în rândul angajaților, aceștia cerând garanții pentru securitatea locurilor de muncă. Potrivit Reuters, atmosfera de la protestul din 29 iulie a fost încărcată de incertitudine și frică, susținându-se că muncitorii au cerut cu înverșunare siguranța locului de muncă.

Demersul lor vine în contextul unui plan mai amplu de restructurare al Grupului Volkswagen, care intenționează să reducă până la 100.000 de locuri de muncă la nivel global până în 2030.

Printre motive se numără scăderea marjelor de profit, costurile ridicate ale forței de muncă și energiei, precum și concurența acerbă din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice mai accesibile și mai tehnologizate.

Complexul industrial Neckarsulm are o valoare simbolică aparte pentru Audi

Cu peste 15.500 de angajați și o producție anuală de peste 180.000 de vehicule, complexul industrial Neckarsulm are o valoare simbolică aparte pentru Audi.

Aici a fost dezvoltată tehnologia revoluționară a șasiului de aluminiu, utilizată pentru modelul emblematic A8, iar fabrica este locul de naștere al R8 cu motor central.

În prezent, uzina produce modele precum A5, A6, A8 L și familia de sedanuri electrice e-tron GT, utilizând platformele MLB Evo, Premium Platform Combustion și J1.

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