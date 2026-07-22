Decizia vine în contextul unei evaluări mai ample a activelor imobiliare deținute de România în străinătate, demers prin care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își propune să oprească plățile inutile și să reducă cheltuielile din bani publici.

Chirie achitată pentru spații părăsite încă din 2014

Din cauza riscurilor crescute de securitate din Libia, echipa diplomatică a României a fost evacuată și relocată la Tunis în urmă cu 12 ani. Cu toate acestea, contractele de închiriere pentru sediul ambasadei și pentru reședință au rămas active, generând costuri lunare continue pentru bugetul de stat.

Oana Țoiu a explicat că, în diplomație, este o practică obișnuită menținerea temporară a contractelor în zonele de conflict, în speranța revenirii rapide a personalului. Totuși, menținerea acestora timp de 12 ani fără vreo activitate a reprezentat o decizie nerezonabilă.

„În momentul în care ai o situație cu un risc crescut într-o țară, nu închizi imediat chiriile. Aștepți să vezi ce se întâmplă. Speranța este de obicei să te poți întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil. Evident, 12 ani e prea mult din acest punct de vedere. E nerezonabil”, a declarat ministrul interimar de Externe la Euronews România.

Reprezentanții MAE au precizat că, în momentul în care condițiile de securitate vor permite reluarea misiunii diplomatice în Libia, statul român va căuta un nou spațiu pentru închiriere.

Patrimoniu MAE de peste 4 miliarde de euro

Cazul din Libia a scos la iveală necesitatea unui audit riguros asupra tuturor proprietăților și spațiilor închiriate de România peste hotare.

În prezent, patrimoniul administrat de MAE în afara țării include 200 de clădiri și terenuri repartizate în peste 50 de țări, valoarea totală a acestora depășind suma de 4 miliarde de euro.

Evaluarea demarată de conducerea ministerului arată că statul român poate economisi peste 5 milioane de euro pe an dacă va investi în renovarea clădirilor pe care le are deja în proprietate, renunțând astfel la chiriile scumpe plătite în marile capitale ale lumii.

Clădiri proprii lăsate în paragină la Washington și Bruxelles, în timp ce statul plătește chirii

Situația spațiilor neutilizate corespunzător nu este izolată. În Washington, România deține o clădire aflată în proprietatea statului, însă din cauza lipsei investițiilor în renovare, imobilul s-a degradat.

Avertizați chiar de autoritățile americane cu privire la starea clădirii, oficialii români au preferat anterior să închirieze alte spații atât pentru sediul ambasadei, cât și pentru reședință, aceasta din urmă fiind închiriată direct de la Departamentul de Stat al SUA.

O problemă similară se înregistrează și la Bruxelles, unde clădirea destinată Reprezentanței Permanente a României necesită lucrări urgente de consolidare și modernizare.

Ministerul Afacerilor Externe suportă de zeci de ani costurile de întreținere pentru clădiri ale statului român ocupate abuziv de chiriași care nu plătesc niciun leu.

Suma totală a pierderilor depășește 1,15 milioane de dolari (aproximativ 5 milioane de lei), arată un raport de audit, incluzând atât chirii restante, cât și cheltuieli de întreținere suportate fără justificare de MAE.

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