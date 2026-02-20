„Comisia Europeană a venit cu un plan concret pentru sprijinirea României și a celorlalte state membre ale Uniunii Europene aflate la granița cu Rusia și Ucraina și care au fost cel mai puternic afectate de război. Principalul instrument este facilitatea EastInvest, în valoare de 28 de miliarde de euro pentru toate statele beneficiare”, a transmis Mureșan.

El a vorbit apoi despre „condiții avantajoase”, fără să explice concret că banii europeni vor veni sub formă de împrumut: „Prin acest instrument, autoritățile locale și mediul privat din județele românești de pe flancul estic vor avea acces la finanțare în condiții avantajoase”.

Banii vor putea fi folosiți pentru consolidarea economiei locale, investiții în infrastructură, dezvoltarea afacerilor, sprijinirea antreprenorilor și atragerea de noi investitori.

„În același timp, planul Comisiei include și dezvoltarea inițiativei Eastern Flank Watch, care prevede întărirea capacităților europene de apărare, inclusiv prin măsuri împotriva dronelor care intră în spațiul nostru aerian. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană transmite un mesaj clar oamenilor din județele românești aflate la granița cu războiul: știm prin ce treceți, știm că războiul v-a afectat afacerile, locurile de muncă și sentimentul de siguranță”, susține Siegfried Mureșan.

„Județele românești și toate regiunile europene aflate pe flancul estic au un merit important în menținerea stabilității și securității de care beneficiază astăzi Uniunea Europeană”, a conchis europarlamentarul.













