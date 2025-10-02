Pe 19 septembrie 2025, INCAS a încheiat cu succes testele de verificare ale Modelului de Cercetare a Coborârii și Aterizării (DLRM), un prototip care reproduce masa, dimensiunile și aerodinamica modulului Space Rider.

Testele au vizat validarea integrității structurale prin simularea unor faze critice de zbor și aterizare.

În cadrul programului coordonat de Centrul Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) și Thales Alenia Space, INCAS este responsabil pentru proiectarea și fabricarea prototipului DLRM. Acesta reprezintă un pas decisiv spre testele finale care vor demonstra stabilitatea la aterizare și protecția încărcăturilor utile transportate.

După finalizarea acestei etape, CIRA a început să echipeze prototipul DLRM cu avionica, software-ul de bord și componentele de zbor, inclusiv trenul de aterizare și parafoilul. Acesta va fi testat lunile viitoare în Sardinia.

Campaniile de testare Space Rider:

August 2024: un simulator de 3.000 kg lansat dintr-un elicopter CH-47 Chinook a validat parașuta și sistemele de ghidare.

Iunie 2025: simulatorul echipat cu avionică și senzori a realizat o aterizare autonomă, replicând condițiile unei misiuni reale.

Următoarea etapă: campania finală de teste de cădere cu prototipul DLRM, programată „în lunile următoare” în Sardinia, la poligonul Salto di Quirra.

Space Rider este un vehicul spațial dezvoltat de Agenția Spațială Europeană (ESA), conceput pentru a transporta și recupera încărcături științifice. Misiunea vizează zboruri reutilizabile, economice și sustenabile, consolidând poziția Europei în domeniul explorării spațiale.

