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Câștigul salarial mediu brut din România a ajuns, în luna iulie 2026, la valoarea de 9.709 lei, în creștere cu 1,5% comparativ cu luna precedentă. Câștigul salarial mediu net a înregistrat, de asemenea, o creștere similară, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
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În majoritatea sectoarelor economice, câștigurile au crescut datorită acordării de prime ocazionale – cum ar fi cele anuale, trimestriale sau pentru performanțe excepționale – a drepturilor în natură, a ajutoarelor bănești și a altor beneficii, inclusiv bilete de valoare, potrivit Agerpres. Totodată, aceste majorări au fost influențate de realizările mai bune în producție, de veniturile crescute din contracte și proiecte, dar și de reducerea numărului de angajați cu salarii mai mici.
Cele mai mari creșteri procentuale s-au înregistrat în:
De asemenea, majorări între 8% și 14,5% au fost observate în domenii precum arhitectura, ingineria, fabricarea autovehiculelor, activitățile de închiriere și leasing și alte activități tehnice și profesionale. „Această evoluție reflectă dinamismul anumitor sectoare care au beneficiat de creșteri ale producției și ale încasărilor”, conform analizei INS.
Circa 300.000 de români câștigă peste 2.000 de euro pe lună
Aproape 300.000 de salariați din România câștigă peste 2.000 de euro net pe lună, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor publice de la Institutul Național de Statistică și de la Ministerul Muncii.
Noua categorie de salariați cu venituri ridicate este formată în principal din programatori, consultanți, specialiști în telecomunicații, angajați din finanțe, energie, transporturi aeriene și industria media.
Sectoarele din România cu cele mai mari salarii sunt:
Potrivit analizei, cei aproape 300.000 de români care depășesc pragul de 2.000 de euro reprezintă vârful unei categorii mai largi: aproximativ 1,5 milioane de salariați câștigă peste 1.000 de euro net pe lună.
Pe de altă parte, au fost înregistrate și scăderi ale câștigurilor salariale medii nete în anumite ramuri economice, în principal din cauza lipsei de prime ocazionale sau a diminuării încasărilor, potrivit Agerpres.
Cele mai mari pierderi, cuprinse între 7,5% și 11,5%, au fost raportate în:
Alte scăderi mai reduse (între 1,5% și 4,5%) au fost înregistrate în domenii precum intermedierile financiare (cu excepția asigurărilor și fondurilor de pensii), prelucrarea datelor și producția cinematografică.
„Diminuările sunt explicate prin fluctuațiile sezoniere și prin încheierea unor proiecte importante care au generat venituri suplimentare în lunile anterioare”, se mai arată în raportul INS.
În sectorul public, câștigul salarial mediu net a înregistrat variații ușoare. Astfel, s-au raportat creșteri în:
Cu toate acestea, în învățământ s-a constatat o scădere de 1,1% a veniturilor medii comparativ cu luna iunie. Aceste fluctuații din piața muncii reflectă influența unor factori precum acordarea de beneficii ocazionale, finalizarea unor proiecte și variațiile sezoniere ale volumului de muncă.