Câștigul salarial mediu brut din România a ajuns, în luna iulie 2026, la valoarea de 9.709 lei, în creștere cu 1,5% comparativ cu luna precedentă. Câștigul salarial mediu net a înregistrat, de asemenea, o creștere similară, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Topul domeniilor cu cele mai mari salarii în 2026. Unde s-au înregistrat creșteri record

În majoritatea sectoarelor economice, câștigurile au crescut datorită acordării de prime ocazionale – cum ar fi cele anuale, trimestriale sau pentru performanțe excepționale – a drepturilor în natură, a ajutoarelor bănești și a altor beneficii, inclusiv bilete de valoare, potrivit Agerpres. Totodată, aceste majorări au fost influențate de realizările mai bune în producție, de veniturile crescute din contracte și proiecte, dar și de reducerea numărului de angajați cu salarii mai mici.

Cele mai mari creșteri procentuale s-au înregistrat în:

Activitățile juridice și de contabilitate: +23,4%

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale: +20,2%

De asemenea, majorări între 8% și 14,5% au fost observate în domenii precum arhitectura, ingineria, fabricarea autovehiculelor, activitățile de închiriere și leasing și alte activități tehnice și profesionale. „Această evoluție reflectă dinamismul anumitor sectoare care au beneficiat de creșteri ale producției și ale încasărilor”, conform analizei INS.

Circa 300.000 de români câștigă peste 2.000 de euro pe lună

Aproape 300.000 de salariați din România câștigă peste 2.000 de euro net pe lună, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor publice de la Institutul Național de Statistică și de la Ministerul Muncii.

Noua categorie de salariați cu venituri ridicate este formată în principal din programatori, consultanți, specialiști în telecomunicații, angajați din finanțe, energie, transporturi aeriene și industria media.

Sectoarele din România cu cele mai mari salarii sunt:

Programarea și consultanța IT - 13.474 lei net, aproximativ 2.570 euro Activități de editare - 11.999 lei, aproximativ 2.288 euro Telecomunicații și servicii informatice -11.800 lei, circa 2.250 euro Fabricarea produselor din tutun - 11.189 lei, aproximativ 2.134 euro Fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului - 11.045 lei, aproximativ 2.106 euro Extracția petrolului și gazelor naturale - 10.929 lei, circa 2.084 euro Activități de consultanță în management - 10.827 lei, aproximativ 2.065 Transporturi aeriene - 10.656 lei, circa 2.032 euro Activități de producție media - 10.503 lei, aproximativ 2.003 euro Intermedieri financiare - 10.355 lei , aprox. 2.000 euro

Potrivit analizei, cei aproape 300.000 de români care depășesc pragul de 2.000 de euro reprezintă vârful unei categorii mai largi: aproximativ 1,5 milioane de salariați câștigă peste 1.000 de euro net pe lună.

Domeniile în care salariile nete au scăzut în luna iulie

Pe de altă parte, au fost înregistrate și scăderi ale câștigurilor salariale medii nete în anumite ramuri economice, în principal din cauza lipsei de prime ocazionale sau a diminuării încasărilor, potrivit Agerpres.

Cele mai mari pierderi, cuprinse între 7,5% și 11,5%, au fost raportate în:

Industria de fabricare a produselor din tutun;

Fabricarea calculatoarelor și produselor electronice;

Telecomunicații;

Sectorul farmaceutic.

Alte scăderi mai reduse (între 1,5% și 4,5%) au fost înregistrate în domenii precum intermedierile financiare (cu excepția asigurărilor și fondurilor de pensii), prelucrarea datelor și producția cinematografică.

„Diminuările sunt explicate prin fluctuațiile sezoniere și prin încheierea unor proiecte importante care au generat venituri suplimentare în lunile anterioare”, se mai arată în raportul INS.

Evoluția salariilor la stat: Ce se întâmplă cu veniturile bugetarilor

În sectorul public, câștigul salarial mediu net a înregistrat variații ușoare. Astfel, s-au raportat creșteri în:

Sănătate și asistență socială: +1,5%

Administrația publică: +0,6%