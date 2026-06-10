Nașteri și decese: cifre în contrast

Potrivit datelor INS, în aprilie 2026 au fost emise certificate de naștere pentru 10.655 copii, cu 726 mai puține (-6,4%) decât în aprilie 2025 și cu 27 mai puține (-0,3%) comparativ cu martie 2026. În același timp, numărul certificatelor de deces a ajuns la 19.413, cu 87 mai multe (+0,5%) decât în aprilie 2025. Totuși, comparativ cu martie 2026, decesele au scăzut cu 1.353 (-6,5%).

Sporul natural din aprilie 2026 a fost de -8.758 persoane, numărul deceselor fiind de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților-vii. INS subliniază că această tendință se menține, cu valori similare în aprilie 2025 (-7.945 persoane).

Distribuția deceselor pe grupe de vârstă

Majoritatea deceselor au fost înregistrate la persoanele de peste 80 de ani (42% din total, adică 8.154 decese), urmate de cele din grupa 70-79 ani (28%, 5.428 decese) și 60-69 ani (16%, 3.098 decese). Cele mai puține decese au fost raportate la grupele de vârstă 0-4 ani (81 decese), 5-19 ani (45 decese) și 20-29 ani (84 decese).

Diferențe între mediul urban și rural

În aprilie 2026, în mediul urban s-au înregistrat 9.706 decese, iar în mediul rural 9.707, arată INS. Comparativ cu aprilie 2025, decesele din mediul urban au crescut cu 1,8% (+0,4% pentru bărbați și +3,4% pentru femei), în timp ce în mediul rural au scăzut cu 0,9% (-0,7% pentru bărbați și -1,1% pentru femei).

Numărul deceselor la copiii sub un an a fost de 61 în aprilie 2026, cu 4 mai multe decât în aceeași lună din 2025 și cu 2 mai multe decât în martie 2026.

Tot în aprilie 2026, oficiile de stare civilă au înregistrat 6.693 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților a fost de 2.194.

Datele recente ale Institutului Național de Statistică (INS) arată o altă tendință clară: tot mai puține căsătorii și tot mai multe divorțuri.

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