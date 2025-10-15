Cum va primi România fondurile de 11 miliarde de euro de la UE

România urmează să primească 11 miliarde de euro de la Comisia Europeană, prin programul SAFE. Fondurile din program au fost alocate pentru echipamente și muniții.

Pe lângă acestea, alte șase miliarde sunt destinate infrastructurii de transport cu importanță civilă și militară. Printre acestea se numără:

Porțiuni din Autostrada Moldovei (A7): Pașcani-Suceava-Siret

Segmente din autostrada Moldova-Transilvania (A8): Pașcani-Iași-Podul Ungheni

Dezvoltarea Portului Constanța

Împrumutul oferit de Uniunea Europeană României oferă trei condiții avantajoase:

Perioadă de rambursare: 40 de ani

Dobândă: aproximativ 3%

Perioadă de grație: 10 ani

Ce instituții concurează pentru fondurile de la UE

Mari producători de armament și muniție își prezintă ofertele, sperând să obțină contracte valoroase în parteneriat cu companii românești. O condiție impusă de către MApN a fost ca firmele producătoare de armament și muniție să fie românești.

Ministerele implicate în acest proces sunt:

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Transporturilor

Ministerul Economiei

Ministrul Economie spune că firmele românești trimit din ce în ce mai multe oferte. Termenul limită pentru finalizarea listei de proiecte este 29 noiembrie.

„Să știți că de când a apărut finanțarea aceasta prin SAFE, la mine, la minister, vin săptămânal firme care îmi spun că fac de toate”, a explicat Radu Miruță, potrivit sursei citate mai sus.

Planuri de achiziție pentru apărare, din fondurile de 11 miliarde de euro de la UE

Ministerul Apărării Naționale (MApN) vizează o parte semnificativă din fonduri, estimată la cel puțin 7 miliarde de euro. Printre prioritățile de achiziție se numără:

Sisteme de apărare aeriană cu bază la sol

Radare de supraveghere aeriană

Transportoare blindate

Mașini de luptă ale infanteriei

Nave de luptă și sprijin

Drone și sisteme UAV

Muniții de diferite calibre, inclusiv rachete

Ce efecte ar putea avea noile achiziții pentru apărare

Programul SAFE ar putea revitaliza industria de apărare românească. Colaborările cu companii internaționale și transferul de tehnologie pot aduce beneficii pe termen lung:

Crearea de locuri de muncă înalt calificate

Dezvoltarea de noi competențe în domeniul tehnologiilor avansate

Creșterea competitivității pe piața internațională a armamentului

Atragerea fondurilor SAFE reprezintă o oportunitate majoră pentru modernizarea capacităților de apărare ale României. Totuși, există provocări:

Deficitul bugetar ridicat limitează capacitatea de împrumut

Concurența între instituții pentru alocarea fondurilor

Necesitatea de a finaliza rapid lista de proiecte

Cu toate acestea, programul oferă șansa de a accelera modernizarea infrastructurii și a echipamentelor militare într-un ritm care ar fi fost dificil de susținut doar din bugetul național.

Ce este și cum funcționează SAFE

Uniunea Europeană lansează un nou instrument financiar pentru apărare, denumit SAFE, cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro. Potrivit sursei Guvernul României, acesta a fost adoptat de Consiliul UE la sfârșitul lunii mai 2025 și face parte din programul ReArm 2030.

SAFE este definit ca un stimulent care „sprijină statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare”. Instrumentul vizează susținerea țintelor de capabilități NATO asumate de statele UE membre ale alianței nord-atlantice.

SAFE este împărțit în două categorii principale:

Sisteme militare clasice: muniții, rachete, artilerie, echipamente pentru infanterie, mobilitate militară.

Sisteme avansate: apărare antiaeriană, capabilități maritime, drone, transport aerian strategic, active spațiale, inteligență artificială.

Țările eligibile și condițiile de finanțare prin SAFE

Fondurile pot fi atrase direct doar de țările membre UE. Ucraina și patru state din Spațiul Economic European pot participa în proiecte comune. Țări candidate sau potențial candidate la UE, precum și opt state cu acorduri de apărare cu UE, pot de asemenea participa.

Instrumentul SAFE oferă împrumuturi cu o dobândă competitivă, egală pentru toți beneficiarii. Perioada de grație este de zece ani, urmată de o perioadă de rambursare de 30 de ani. Fondurile trebuie cheltuite până la sfârșitul anului 2030.

