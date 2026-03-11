Cine sunt cei mai bogați români din topul Forbes 2026

Pe primul loc între români se află Ion Stoica și Matei Zaharia, informaticieni de origine română și cofondatori ai companiei americane Databricks, una dintre cele mai importante firme din lume în domeniul datelor și al inteligenței artificiale. Compania a fost fondată în 2013 de un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California.

Averea fiecăruia este estimată la 5 miliarde de dolari, iar creșterea spectaculoasă vine după ce compania Databricks a ajuns la o evaluare de 134 de miliarde de dolari după o rundă de finanțare realizată în decembrie.

Cei doi au urcat puternic și în clasamentul global, ajungând pe locul 838, după ce anul trecut se aflau pe poziția 1.462, iar succesul lor este legat de explozia industriei inteligenței artificiale și a analizei de date, domenii în care compania Databricks a devenit una dintre cele mai valoroase firme tehnologice private din lume, potrivit Forbes.

Ion Țiriac și frații Pavăl, printre cei mai bogați români

Pe locul următor între românii din top apare Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis și hochei și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, în creștere față de anul trecut. Ion Țiriac este prezent în topul Forbes din 2007, când a devenit primul român inclus pe lista globală a miliardarilor. Averea sa provine din investiții în domenii precum auto, imobiliare, servicii financiare și asigurări, prin grupul de companii Țiriac Group.

În clasament urmează Dragoș Pavăl, cofondatorul Dedeman, cel mai mare lanț românesc de magazine de bricolaj, companie pornită în 1992 în Bacău, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari.

Fratele și partenerul său de afaceri, Adrian Pavăl, cu care controlează grupul Dedeman și mai multe investiții importante în imobiliare și retail, apare și el în top, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Frații Pavăl au intrat în topul miliardarilor Forbes încă din 2018, după creșterea puternică a rețelei Dedeman, și sunt printre cei mai puternici antreprenori din economia locală.

Daniel Dines, fondatorul UiPath, rămâne în top

Lista miliardarilor români este completată de Daniel Dines, fondatorul companiei de software UiPath. Averea sa este estimată la 1,3 miliarde de dolari, ușor în scădere față de anul trecut. În clasamentul global, Dines ocupă poziția 2.789.

UiPath este una dintre cele mai cunoscute firme de software din lume în domeniul automatizării proceselor prin roboți software (RPA), listată la Bursa din New York în 2021. Daniel Dines apare în topul miliardarilor Forbes din 2020 și a fost chiar cel mai bogat român din lume în 2021 și 2022.

Număr record de miliardari în lume

La nivel global, 3.428 de persoane se află pe lista miliardarilor realizată de Forbes în 2026. Este un nou record, cu aproximativ 400 mai mulți miliardari decât anul trecut.

Averea totală a celor incluși în clasament a ajuns la 20,1 trilioane de dolari, iar averea medie a unui miliardar din top este de aproximativ 5,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Lista din acest an a fost calculată folosind prețurile acțiunilor și cursurile de schimb din 1 martie 2026, arată revista americană.

Elon Musk domină clasamentul global

Clasamentul miliardarilor lumii este condus de Elon Musk, cu o avere estimată la aproximativ 838,5 miliarde de dolari. În ultimul an, averea șefului Tesla și SpaceX a crescut puternic, pe fondul evoluției acțiunilor Tesla și al evaluărilor tot mai mari pentru compania SpaceX.

Potrivit Forbes, Musk a depășit în ultimele luni mai multe praguri istorice ale averii personale, inclusiv 500, 600, 700 și 800 de miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE