Reuniți marți la summitul NATO de la Ankara, liderii de stat ai Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei și-au anunțat intenția de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Potrivit acestora, actul constitutiv al DSRB a fost negociat deja „cu succes” la Montreal, Canada.

„Într-un moment în care aliații își sporesc investițiile în domeniul apărării, își extind capacitatea industrială și accelerează producția de capabilități critice, recunoaștem necesitatea de a mobiliza capital public și privat la scară largă pentru a sprijini prioritățile noastre în materie de apărare, securitate și reziliență”, se arată într-un comunicat comun.

Cei nouă lideri de stat subliniază că „DSRB este concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în țările membre”.

„DSRB are rolul de a completa, și nu de a dubla, alte instrumente naționale și multilaterale care vizează creșterea producției în domeniul apărării”, afirmă ei.

Conform declarației, DSRB și-ar putea începe activitatea încă din 2027, urgența demersului fiind impusă de contextul geopolitic actual.

Aflat la Ankara, președintele Nicușor Dan a anunțat la rândul lui, marți, că România „s-a alăturat Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada”.

„Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii”, a transmis Nicușor Dan prin intermediul contului său de Facebook.

Nicușor Dan a precizat că România va găzdui unul dintre birourile regionale ale viitoarei bănci.

Surse din Ministerul Finanțelor au declarat pentru Libertatea că în 2026 nu se pune problema unei contribuții din partea țării noastre.

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