Sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri înseamnă mai multe tipuri de arme și echipamente militare, destinate să intercepteze ținte diferite la altitudini și distanțe diferite.

Structura tipică este:

nivel rază scurtă – arme care lovesc ținte apropiate și rapide (tunuri antiaeriene, sisteme portabile de tip MANPADS, rachete precum Chiron)

nivel mediu – sisteme capabile să intercepteze rachete de croazieră, drone și avioane la câteva zeci de kilometri (Patriot, NASAMS, SAMP/T).

nivel rază lungă / antirachetă – sisteme care detectează și neutralizează rachete balistice sau avioane la sute de kilometri (versiuni avansate de Patriot, THAAD)

România are acum doar elemente parțiale, adică sisteme Patriot, avioane F-16, Gepard, Chiron și lansatoare de rachete HIMARS produse de Lockheed Martin, dar nu o rețea complet integrată pe toate nivelurile.

Pe de altă parte, tehnologia de drone a Ucrainei a fost deja „testată la scară largă pe câmpul de luptă”, iar România va avea la dispoziție 16,6 miliarde de euro prin SAFE, bani care, potrivit premierului Ilie Bolojan, vor permite achiziții militare de aproximativ 1% din PIB anual, timp de cinci ani.

De altfel, chiar ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri, 26 septembrie, după reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, că s-a discutat despre „Drone wall” pentru securitatea României şi a Europei, adică o reţea de tehnologii capabilă să detecteze şi să neutralizeze drone.

„România este direct vizată de intimidările Rusiei şi are nevoie de aceste iniţiative pentru protecţia propriilor cetăţeni şi pentru securitatea întregului Flanc Estic. În paralel, coordonarea cu NATO rămâne fundamentală. Astfel de proiecte înseamnă descurajarea oricărei încercări de destabilizare în regiunea noastră şi garantarea faptului că Europa rămâne în siguranţă”, a transmis Ionuț Moșteanu.

Colaborarea cu Ucraina are loc în contextul în care Rusia a invadat Ucraina acum 3 ani și deja ocupa 20% din țara condusă de Volodimir Zelenski.