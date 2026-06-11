Suma reprezintă aproximativ 0,2% din PIB-ul României, iar miniștrii sănătății și finanțelor caută de urgență formule de negociere pentru a evita o plată integrală imediată, care ar pune în pericol reducerea deficitului bugetar.

Trei miliarde valoarea vaccinurilor, restul penalități

Anunțul privind primirea documentului oficial a fost făcut joi, 11 iunie, de către ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Acesta a recunoscut că această cheltuială neprevăzută reprezintă o provocare financiară majoră pentru bugetul de stat.

„Două luni sunt la dispoziție pentru plata sumei. Suma e undeva la 3,4 miliarde de lei, din care 3 miliarde valoarea vaccinurilor și restul sunt dobânzi și cheltuieli de judecată la zi. Suma e importantă, nu a fost prevăzută în Legea Bugetului și creează anumite probleme, provocări financiare în mod evident. E în interesul statului de a lucra la variante, de a le încerca pe toate”, a declarat Cseke Attila, recomandând totodată reținere în declarațiile publice pentru a nu afecta negocierile.

Dobânzi de 81.000 de euro în fiecare zi

Situația este cu atât mai critică cu cât, după pronunțarea deciziei, sumei de bază i se adaugă penalități zilnice considerabile.

Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat gravitatea impactului bugetar.

„România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB – o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul interimar al finanțelor a adăugat că dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment.

„Astăzi trebuie să gestionăm consecinţele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile şi să protejăm bugetul cât se mai poate”, a subliniat Alexandru Nazare.

Front comun cu Polonia și dialog cu Comisia Europeană

Pentru a limita daunele economice, Ministerul Finanțelor a demarat deja o serie de acțiuni diplomatice și tehnice.

A fost inițiată corespondența cu Pfizer și a avut loc o primă întâlnire la Washington și s-a deschis un dialog tehnic cu Comisia Europeană.

De asemenea, România se coordonează cu instituțiile din Polonia, stat aflat într-o situație identică în disputa cu gigantul farmaceutic.

Guvernul încearcă să obțină fie o eșalonare a plăților care să atenueze presiunea pe buget, fie o renegociere prin care România să primească, în valoarea banilor datorați, alte produse medicale de care sistemul sanitar are nevoie în prezent, renunțându-se la vaccinurile anti-COVID care nu mai sunt necesare.

În tot acest timp, pe plan intern, tensiunile politice sunt în creștere.

De la începutul lunii aprilie, când instanța belgiană a dat prima decizie în favoarea Pfizer, foștii miniștri ai sănătății din perioada pandemiei au lansat un val de acuzații reciproce cu privire la responsabilitatea semnării contractelor de achiziție.

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