„După un an 2025 de spergere de recorduri – cel puțin din semestrul 2 de când am venit la guvernare rezultatele sunt incontestabile – venirea mea, venirea ministrului de Finanțe, venirea prim-ministrului și ansamblul de lucruri care au fost făcute pe finanțe publice și pe fonduri europene sunt în cu totul altă ligă. Pe partea de PNRR aveam un blocaj total!

Am depus cererea de plată 4, intrând într-un proces în care știm care este cadența, în martie avem cererea 5, la sfârșitul lunii august avem cererea nr. 6. Peste toate aceste lucruri, transparență totală.

De cinci ori au crescut plățile, de 7 ori au cescut rambursările! Am dublat, practic, în jumătate de an tot ce se făcuse din 2021 până acum”, a spus ministrul.

„În 2026, ambiția este să ajungem, per total, la 20 de miliarde de euro, din care agricultura și cu SAFE-ul, care stă să înceapă, vor avea vreo 5, iar restul sunt PNRR 10 miliarde, coeziune 5 miliarde”, a completat Pîslaru.

Anul 2026 este ultimul în care se mai pot face investițiile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Disensiuni în coaliția de guvernare

Declarațiile sale vin în contextul în care România a terminat anul 2025 cu un deficit mai bun decât cel prognozat, datorită absorbției de fonduri europene.

România nu are încă un buget pe anul 2026, deoarece partidele nu s-au înțeles încă asupra reformelor care trebuie realizate.

În același timp, sunt disensiuni în coaliția de guvernare, iar mai mulți lideri PSD amenință cu înlocuirea premierului Ilie Bolojan, liderul PNL, din cauza planurilor acestuia privind eficientizarea administrației locale.

Alte motive de contre au fost acordul Mercosur și creșterea taxelor locale.

Concomitent, Bolojan a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD.

