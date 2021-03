Românii apelează din ce în ce mai des la casele de amanet: „Ne vindem ce-avem prin casă”

Într-o perioadă complicată, în care mai mulți români și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei de coronavirus, oamenii sunt obligați să vândă tot ce au în casă pentru a face rost de bani. Iar pentru asta apelează la cel mai rapid mod de a face rost de finanțe. Merg în casele de amanet, chiar dacă obiectele pe care le lasă acolo sunt mult subevaluate.

„E greu să faci rost de bani”

Suntem în cartierul Crângași, unde, de exemplu, sunt cel puțin cinci case de amanet pe o distanță de câțiva sute de metri. Iar la fiecare sunt persoane la coadă, indiferent de oră.

„Am nevoie de bani. Am rămas fără loc de muncă și nu mai fac față datoriilor. Acum am decis să-mi vând un PlayStation pe care-l primisem cadou de la niște prieteni. N-am ce să fac… Am mai venit aici și cu un telefon aproape nou, pe care l-am luat la reînnoire de abonament. E greu să faci rost de bani în ziua de azi. Ne vindem ce-avem prin casă. Nu găsesc un loc de muncă. Ce să fac?!”, spune pentru Libertatea Mihai, un tânăr de 23 de ani.

Alții vând laptopuri, aparate de fotografiat, tablete, dar și lanțuri de aur. „Știu că le lăsăm aici la un preț mult subevaluat, dar n-avem ce să facem. Acum 5 luni mi-am cumpărat o tabletă cu aproape 600 de lei. Lipsa banilor m-a împins s-o duc la amanet și mi-au oferit doar 350 de lei. Am acceptat imediat, aveam datorii”, dezvăluie și Augustin, student venit în București din Ploiești, care vinde pentru a-și plăti chiria.

30-50% din valoarea produsului dus la amanet este suma pe care o primesc cei care-și lasă acolo obiectele. Procentul poate ajunge până 80% în cazul obiectelor de aur.

Ce vând românii? Aur, argint, ceasuri de lux, obiecte de artă

Amanetarea telefoanelor, cea mai rapidă variantă de a face rost de bani

Și nu doar cei care locuiesc în București își vând din casă. Patronul unui amanet din Satu Mare explică cum se stabilește prețul obiectelor pe care sătmărenii le aduc la amanetul său.

„Prețul lor este stabilit în funcție de producător, model, anul lansării, performanța și gradul de uzură. Practic, orice aparat electronic funcțional, cu o anumită valoare de piață, poate fi amanetat pentru a obține un împrumut”, a spus acesta pentru presasm.ro.

Casele de amanet nu cumpără doar electrocasnice. Achiziționează și aur, argint, ceasuri de lux, diamante, bijuterii, obiecte de artă și oferă și serviciul de schimb valutar.

„Când amanetezi sau vinzi un obiect unui magazin de amanet, personalul va stabili cât valorează. Vor examina articolul în detaliu, asigurându-se că componentele sunt în stare bună și își vor folosi cunoștințele despre piață, cerere și istoricul cumpărăturilor pentru a oferi un preț corect”, spun cei de la o casă de amanet.

Am venit cu un televizor smart. Am un necaz în familie și avem nevoie de bani. Normal că nu ne convine să le lăsăm la amanet, dar ce să facem? Astea-s vremurile pe care le trăim. George, pentru prima dată la un amanet:

„Oamenii care vin la amanet sunt oameni necăjiţi. Vin să ia bani fie pentru că au o rudă în spital, fie pentru o înmormântare sau alte necazuri”, spune și reprezentantul unei case de amanet din Craiova, citat de Gazeta de Sud.

3.350 de unități erau înregistrate în decembrie 2020

Libertatea a încercat să afle câte case de amanet sunt pe teritoriul României și a trimis o solicitare către oficialii Băncii Naționale a României.

„Semnalăm faptul că legislația aplicabilă nu prevede obligația entităților de tipul celor menționate de a comunica băncii centrale deschiderea de sucursale sau alte puncte de lucru, context în care nu poate fi furnizată o evidență în sensul celor solicitate”, se arată în răspunsul BNR.

Care a precizat că în Registrul de evidență ținut de Banca Națională a României în ceea ce privește instituțiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet, la finalul anului 2020 erau înregistrate 3.350 de unități.

În 2019, pe teritoriul României funcționau 3.287, iar în 2018, 3.217. Dar așa cum precizau oficialii BNR nu există o obligativitate în înregistrarea sucursalelor, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu casele de pariuri.

Avantaje pentru clienții fideli

Unele case de amanet din București au făcut inclusiv carduri speciale pentru cei care le calcă des pragul. Patronii unui amanet din Capitală au decis introducerea cardurilor de fidelitate.

În momentul în care se încheie un prim contract, persoana respectivă va primi un card de fidelitate, care îi va fi util pe viitor, dacă va mai încheia și alte contracte similare.

Clienții fideli beneficiază în baza acestui card de reduceri ale comisionului de amanet, reduceri la achiziția de electronice sau bijuterii, precum și de curs valutar negociat.

