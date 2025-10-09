Românii lasă motorul termic în urmă și uită de Tesla: surpriza toamnei vine de la BYD, care recuperează teren

Ceea ce atrage atenția însă nu este doar creșterea pieței, ci apariția unui nou jucător puternic: producătorul chinez BYD, care a reușit să se impună rapid cu 112 unități vândute, devansând alte mărci consacrate din segmentul electric și PHEV.

Pe lângă BYD, alți jucători importanți au raportat vânzări în septembrie, dar la o distanță vizibilă: Tesla, brandul perceput adesea ca etalon al mobilității electrice, a înregistrat 102 unități, în timp ce MG – unul dintre brandurile chinezești care a mizat puternic pe preț – are doar 4 mașini full electrice înmatriculate în septembrie. Dacia Spring, cândva considerată opțiunea de masă pentru românii care voiau un EV accesibil, a înregistrat doar 14 unități, semn că apetitul consumatorilor s-a sofisticat.

Privind cifrele în ansamblu, BYD ajunge la peste 10% din întreaga piață EV și PHEV din septembrie, arată o analiză antena3.ro . Este o performanță remarcabilă pentru un brand nou pe piață, mai ales că a reușit să depășească Tesla cu 10 unități în topul EV+PHEV și să se distanțeze vizibil de MG, un brand care a mizat puternic pe expansiune rapidă. Diferența arată că românii încep să răspundă mai degrabă la consistența produsului decât la notorietatea numelui.

Analiștii pieței auto spun că ritmul de creștere nu mai este unul accidental, ci o schimbare de fond în comportamentul consumatorilor. Dacă în urmă cu câțiva ani, electrificarea era o opțiune de nișă, astăzi datele arată clar că românii își reorientează preferințele către EV și PHEV, chiar și în condițiile unei oferte foarte variate și competitive.

sursă: APIA

Cu o creștere constantă a infrastructurii de încărcare și cu presiunea reglementărilor europene privind emisiile, 2025 pare să fie anul în care România face pasul hotărât către mobilitatea electrică. Vânzările de septembrie confirmă: bariera psihologică a motorului termic începe să fie depășită, iar românii nu se mai uită exclusiv la mărci consacrate, ci aleg pragmatismul și performanța reală.

În acest context, ascensiunea brandurilor chinezești producătoare de automobile electrice, dar și plug-in hybrid este un semn al noii normalități: românii caută alternative care să livreze atât în termeni de autonomie și tehnologie, cât și de încredere și cost total de utilizare.

