Români, ucraineni, ruși și moldoveni într-o grupare care acționa în Italia, Spania și Belgia

O reţea criminală din Europa de Est, specializată în furtul şi traficarea maşinilor de lux către Dubai, a fost destructurată de autorităţile din Italia, Spania şi Belgia, potrivit News.ro. Operaţiunea a vizat 24 de suspecţi, majoritatea din Moldova, dar şi din Rusia, România şi Ucraina.

Banda căuta maşini de lux în staţiuni precum Forte dei Marmi şi Cortina din Italia, sau Marbella din Spania. Odată identificate, vehiculele erau geolocalizate pentru a facilita furtul.

Potrivit carabinierilor italieni, hoţii acţionau chiar şi la domiciliul victimelor.

Metode sofisticate de furt

Suspecţii foloseau echipamente avansate pentru a neutraliza sistemele de securitate ale maşinilor.

Aceştia reuşeau să „dezactiveze transponderele de securitate pentru a împiedica urmărirea ulterioară a vehiculelor furate”. Maşinile furate, în special modele Range Rover, Lexus şi Toyota, erau transportate în Belgia. Acolo, numerele de şasiu erau modificate şi se adăugau plăcuţe false sau clonate.

Ulterior, vehiculele erau expediate din portul Anvers către Dubai.

Ancheta şi rezultatele operaţiunii

Eurojust şi Europol au contribuit la investigarea furturilor a peste 100 de vehicule de lux, evaluate la minimum 3 milioane de euro. Aceste furturi au avut loc începând cu anul 2024.

În urma operaţiunii, autorităţile au confiscat patru maşini furate şi diverse echipamente folosite în comiterea infracţiunilor. Printre acestea se numără kituri pentru clonarea cheilor, dispozitive de bruiaj şi alte instrumente specializate.

Şase suspecţi au fost reţinuţi, iar alţi trei au fost plasaţi în arest la domiciliu.

