Realitatea confirmă temerile

Paradoxal, doar 23% dintre români au o poliță obligatorie de asigurare a locuinței, care nu acoperă daunele provocate de furtuni. Mai puțin de 20% au o asigurare facultativă care include toate riscurile.

În ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni în România. Aceasta înseamnă că, în medie, 2.700 de proprietăți sunt avariate anual – echivalentul numărului de locuințe dintr-o comună întreagă.

Companiile de asigurări membre UNSAR au plătit despăgubiri de 168 milioane lei pentru daune cauzate de furtuni în această perioadă. Cea mai mare daună plătită anul trecut a fost de 400.000 lei.

Creșterea numărului de asigurări

Există și o evoluție pozitivă: 33% dintre români declară că vor încheia ambele polițe de asigurare pentru locuință în anul următor, în creștere cu 3 puncte procentuale față de anul precedent.

Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR, subliniază: „În fiecare zi, sute de români beneficiază de protecția oferită de asigurările de locuințe, iar despăgubirile plătite arată valoarea concretă a acestei protecții.”

Despăgubiri record pentru furtuni

În perioada 2019-2024, companiile membre UNSAR au achitat despăgubiri de circa 128 milioane lei doar pentru acoperirea pagubelor produse de furtuni locuințelor asigurate. Severitatea acestui fenomen a stabilit noi recorduri.

În 2024, suma plătită a depășit 56 milioane lei, de aproape șase ori mai mult decât în 2019. Acești bani au fost plătiți pentru peste 7.500 dosare de daună, în creștere cu 150% față de 2019.

Cum scapi de cheltuieli de mii de euro cu doar 10-20 euro pe lună

Polița obligatorie PAD, care costă 130 de lei pe an, acoperă exclusiv daunele provocate de cutremur, inundație ca fenomen natural sau alunecări de teren. Pentru o protecție completă, experții recomandă și o poliță facultativă.

Soluția pentru o protecție completă stă în al doilea palier de asigurare, polițele facultative. Acestea pot fi achiziționate de la orice societate autorizată să vândă asigurări generale în România.

Condițiile de asigurare sunt diferite de la firmă la firmă, însă, referitor doar la riscurile de calamitate, toate produsele acoperă o sumă apropiată de întreaga valoare a locuinței, așa cum reiese din evaluările de specialitate.

Altfel spus, suma de 20.000 de euro acoperită de PAD este suplimentată până la o valoare care să permită păgubitului să își refacă locuința, în caz că se mai poate face ceva, sau să își cumpere una similară sau aproape similară.

Costul unei astfel de asigurări este, în general, undeva între 0,1 și 0,2% din valoarea asigurată. Pentru o locuință din București, de exemplu, evaluată la un preț de 100.000 de euro, asigurarea facultativă costă între 100 și 150 de euro pe an, adică în jur de 10 euro pe lună.

Aceasta acoperă și bunurile din locuință și poate include o clauză de răspundere față de terți.