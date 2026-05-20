Datele arată că distribuirea este inegală, economisirea fiind mai mare în orașele mari față de rural, iar nivelul de educație contează, la rândul său.

Bani puțini

Studiul arată că majoritatea celor care economisesc pun deoparte sume moderate: 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar media este de 12%.

Statul reține 42% din salariile din România, prin impozit pe venit, contribuții de sănătate și sociale. La aceste taxe se adaugă 21% cota generală de TVA.

În același timp, aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de trei luni.

Românii își țin economiile în forme simple și au preferințe pentru active tangibile: 60% au produse bancare (conturi și depozite), 42% păstrează numerar în casă. În paralel, 29% dețin pensii private facultative, 26% au investiții imobiliare, 17% în fonduri mutuale și de investiții.

Deși 43% declară că pun bani deoparte regulat, datele arată că disciplina financiară este influențată de stabilitatea veniturilor.

Studiul arată că românii economisesc pentru a se simți protejați (86%), nu pentru a construi avere (13%).

Inflația, marea spaimă

Un procent de 74% din români sunt îngrijorați de inflație. Cu toate acestea, românii tind să aleagă bunuri care nu le păstrează puterea de cumpărare, în principal numerar și valută.

Pentru a economisi mai mult, cei mai mulți (56%) spun că ar reduce cheltuielile legate de ieșiri în oraș, vacanțe sau cheltuielile impulsive, dar nu schimbări structurale.

Suntem buni, dar greșim din vina altora

Deși sunt încrezători, 32% au declarat că au făcut greșeli financiare.

„E un tip de iluzie care nu este doar la noi. Oamenii își supraestimează mereu capacitatea: credem că suntem șoferi buni, că parcăm bine, că luăm decizii financiare bune. Iar când se întâmplă ceva, mereu e de vină altcineva”, a declarat Rodica Ianole, profesoară de economie la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București.

Ce să faci ca să nu cumperi în neștire

Aceasta spune că există o serie de metode pentru a evita achizițiile impulsive. „Trebuie să găsim capacitatea de a amâna gratificarea, precum mersul la mall. Aceste decizii trebuie trebuie asumate înainte de a fi în fața tentației. Un profesor spunea că înainte de cumpărături trebuie să îți pui cardul în congelator. Altă abordare e să ai bani numerar, se cheamă durerea plății pentru a vedea când dai bani. Când dai cu cardul nu simți”, spune Ianole.