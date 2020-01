De Andreea Romaniuc Archip,

An de an, înainte de ziua nefastă de 20 ianuarie, creatoarea de modă Romanița Iovan are grijă să respecte obiceiurile creștine în memoria fostului soț. În weekend, împreună cu fiul ei, Albert, a mers în Munții Apuseni pentru parastasul lui Adrian Iovan.

„Suntem o echipă foarte numeroasă, 27 de oameni care plecăm din București. Oamenii din Horea ni se alătură de fiecare dată în ziua în care urcăm pe munte. Moții ne-au așteptat cu inima deschisă, așa cum au încercat acum 6 ani să-i salveze”, ne-a spus Romanița cu tristețe.

Anul acesta, amintirile, dar și sentimentele trăite acolo au fost mult mai puternice. „Spre deosebire de anii trecuți, nu a mai fost atât de multă zăpadă, cam la fel ca acum șase ani. La ora 16.00 am ajuns în Horea, când se presupune că avionul a aterizat forțat în munți, și era lumină, s-ar fi putut face mai mult”, a punctat ea îndurerată.

„Am transformat drumul într-o bucurie pe care putem să o aducem sufletului lui Adrian. Prin prezența noastră considerăm că energia lui a rămas acolo. Ca de fiecare dată a fost soare când am plecat pe munte. Cam 100 de oameni urcă cu noi pe munte, ei ne ajută cu mașini și cu tractoare. Acolo sus a avut loc slujba de pomenire în memoria lui Adrian Iovan și a Aurei, după care am coborât împreună în sat, unde a avut loc pomana”, a declarat, pentru Libertatea, Romanița.

Albert nu a lipsit de la niciun periplu în Munții Apuseni, el considerându-și tatăl un erou și neînțelegând de ce nu a putut fi salvat și el.

Pe 20 ianuarie 2014, un avion de mici dimensiuni care avea la bord un echipaj medical s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Apuseni, la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, la o altitudine de peste 1400 de metri.

Echipa medicală mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral. În urma tragediei, pilotul și studenta la Medicina, Aura, și-au pierdut viața.