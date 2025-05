În partea a doua a carierei, Sergiu a evoluat în primele două ligi din Germania, până în 2012 când a anunțat retragerea din fotbal. Imediat după a ales calea Spaniei, nedorind să revină în România.

Care este motivul? Sergiu Radu a dezvăluit în premieră de ce a ales să se stabilească în sudul Spaniei de mai bine de 13 ani.

S-a stabilit în Spania și lucrează în domeniul imobiliar

În emisiunea GSP Live Special, fostul atacant a explicat că a făcut mai multe investiții în zona Malaga, unde lucrează ca agent imobiliar: „Lucrez în domeniul imobiliar, am mai multe investiții imobiliare în această zonă, unde se fac bani buni în acest domeniu. Nu am (n.r. legături cu Lucian Goian, și el implicat în domeniul imobiliar), dar mi-ar plăcea să ne întâlnim, nu știam că s-a mutat aici, dar probabil că o să ne întâlnim într-un viitor foarte apropiat, pentru că aici este o zonă cu foarte mulți români și este foarte posibil să ne întâlnim”, a spus Sergiu Radu.

Fostul fotbalist a dezvăluit și ce a contat foarte mult în relocarea în Spania după retragere:

„În primul rând aș vrea să spun că timpul petrecut în Germania, și ca fotbalist și după ce mi-am încheiat cariera de fotbalist, a fost foarte frumos. Germania este o țară foarte frumoasă, însă din păcate m-a făcut să iau această decizie în primul și primul rând clima din Spania și în special clima din această regiune, Malaga – Marbella, pentru că am fost de multe ori în vacanță, având o locuință aici, și de fiecare dată veneam împreună cu familia în luna august.

Recomandări Indemnizații triplate pentru conducerea celui mai neperformant aeroport din România. Zeci de milioane de euro, îngropați în 10 ani în poarta aeriană pustie

Ne-am îndrăgostit practic de Marea Mediterană, de aceste locuri, de această climă, de poporul spaniol, care este mult mai atrăgător, mult mai cald, mai primitor, și atunci am luat această decizie să ne mutăm undeva în sudul Spaniei. Se pare că am luat o decizie fericită, pentru că și copiii s-au integrat foarte bine în sistemul școlar de aici, au făcut sport în continuare, și aș putea să zic că mă felicit pentru această decizie pe care am luat-o.

Fiul lui Sergiu Radu joacă fotbal

Mai mult, Radu a dezvăluit că și băiatul său de aproape 18 ani încearcă să ajungă fotbalist, fiind în prezent la Malaga U-18: „În domeniul sportiv am mai rămas prin prisma băiatului meu, care continuă ceea ce am terminat eu. Este și el jucător la Malaga, la Under 18, și eu nu îmi câștig banii din sport, însă sunt de fiecare dată alături de el, văd multe meciuri atât la nivel de copii și juniori, cât și meciurile echipelor mari, Liga 2, meciuri de primă ligă”.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Rux și Opulență nu înțelege de ce este în continuare singură. „Acum bărbatul vrea și banii femeii”/VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News