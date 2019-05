„Am plecat azi dimineață din Capilla del Monte spre Buenos Aires (711 km) ca să votez. Mâine mă întorc. (…) Adevărul e că am avut parte de un răsărit superb așteptând busul și cred că e o metaforă faină pentru momentul de mâine”, povestește Maximilian Dobrescu, pe Facebook.

Google Maps arată că drumul din Capilla del Monte până în Buenos Aires durează puțin peste 8 ore.

Românul îi îndeamnă pe conaționali din lista de prieteni să meargă la rândul lor să voteze și chiar se oferă să discute cu aceia care sunt încă indeciși dacă să meargă sau nu duminică la vot.

„Nu știu dacă am cunoscuți pe Facebook care au de gând să nu voteze sau care nu sunt la curent cu ce se întâmplă. Pentru ei ar fi mesajul meu și sper de fapt să nu fie util nimănui. PS – dacă totuși am prin listă prieteni indeciși sau care nu înțeleg încă miza, putem purta o conversație pe chat. Am timp”, scrie Maximilian.

Aproape 19 milioane de români sunt chemați la urne duminică pentru alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție.

