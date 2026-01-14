Potrivit IPJ Cluj, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei de la Poliția Municipiului Cluj-Napoca, au acționat după ce au obținut date de interes operativ care indicau faptul că tânărul urmărit s-ar afla pe raza municipiului Cluj-Napoca. Echipele au desfășurat controale în teren, inclusiv verificarea mijloacelor de transport, relatează publicația locală Știri de Cluj.

În jurul orei 10.50, suspectul a fost identificat în centrul comercial, fiind recunoscut pe baza semnalmentelor și fizionomiei din evidențele poliției.

„Persoana a fost depistată în urma unor activități specifice de verificare și monitorizare, desfășurate de polițiștii clujeni, ca urmare a informațiilor operative deținute”, a declarat IPJ Cluj.

După identificare, bărbatul a fost condus într-o încăpere din centrul comercial, unde polițiștii au efectuat un control corporal conform procedurilor legale. Ulterior, acesta a fost escortat la sediul IPJ Cluj pentru verificări suplimentare.

În urma consultării bazelor de date ale Poliției Române, s-a confirmat existența unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare franceze pe numele bărbatului, pentru comiterea infracțiunii de omor. Bunurile găsite asupra acestuia au fost preluate de Serviciul de Investigații Criminale, care coordonează cazul.

„Pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de omor, acesta fiind căutat de autoritățile franceze”, au precizat oficialii IPJ Cluj.

În zilele următoare, suspectul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru demararea procedurilor legale necesare punerii în executare a mandatului european de arestare și a procedurilor de extrădare.

În luna iunie a anului 2025, un român căutat în toată Franța a fost prins de polițiști la Cluj. Bărbatul în vârstă de 44 de ani era specialist în jafuri și avea ținte precise la care acționa.

