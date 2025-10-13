Notificarea de reziliere fusese trimisă de Romgaz constructorului spaniol Duro Felguera pe 11 septembrie, cu precizarea că urma să producă efecte în a 31-a zi după primirea ei de către executant. În replică, Duro Felguera a transmis atunci că ia în calcul să îi dea în judecată pe cei de la Romgaz.

Valoarea contractului de finalizare a noii centrale de la Iernut, semnat în 2023 cu același contractant spaniol Duro Felguera și reziliat acum, este de circa 70 milioane euro. Centrala este finalizată în proporție de 98%.

Luna trecută, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spunea că lucrările rămase de executat la Iernut ar putea fi finalizate în 6-9 luni.

