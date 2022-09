În emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, Cătălin Cazacu a mărturisit că în urmă cu două săptămâni a fost implicat într-un accident rutier. Alături de prezentatorul TV se aflau Paula Chirilă și Romică Țociu. Cei trei se întorceau de la filmările pentru emisiunea lui nea Marin, iar vina i-a aparținut altui participant în trafic.

„Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a spus Cătălin Cazacu, la Antena Stars. La volan se afla iubitul Ramonei Olaru.

Se pare că vina i-ar fi aparținut celuilalt șofer, care mergea haotic și folosea telefonul pentru a scrie mesaje în timp ce conducea.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarat, pentru Fanatik, colegul de scenă al lui Cornel Palade.

Din fericire, niciunul nu a pățit nimic. Mașina lui Cătălin Cazacu era foarte mare, astfel că impactul nu a fost atât de grav. Ușile mașinii s-au îndoit, însă pasagerii nu au pățit nimic.

„Dădea mesaje prin telefon sau vorbea”

„A intrat în spate, iar Cazacu are mașină din aia mare, are Van din ăla, Mercedes. I-a îndoit doar ușile din spate, a intrat ceva.

Recomandări Tolo: „O jurnalistă, un om de afaceri și defrișarea terenului din Modrogan”

Vorbea la telefon, pentru că l-am depășit, pentru că mergea haotic, și, când ne-am uitat toți, dădea mesaje prin telefon sau vorbea. Același lucru l-a făcut și când ne-am prins din urmă”, a mai spus Romică Țociu.

Cătălin Cazacu a fost stăpân pe situație și a discutat cu șoferul vinovat. Actorul s-a enervat la culme când a văzut ce s-a întâmplat.

„Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil.

Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, a declarat Romică Țociu.

