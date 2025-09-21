Bărbatul a povestit ce făcea și unde era în momentul în care a fost arestat

Ovidiu a plecat alături de familie în Italia, în vacanță. Ceea ce urma să fie un sejur relaxant cu toți cei dragi s-a transformat rapid într-un coșmar. Românul a fost arestat de polițiștii italieni chiar în timp ce se afla pe plajă și se juca împreună cu fiicele sale.

Revenit în țară, bărbatul a povestit pentru Antena 3 CNN cum a fost arestat din greșeală în Italia și ce s-a întâmplat în timpul în care a stat după gratii în Peninsula.

„Am ales să petrecem concediul în ultimele săptămâni din vară și de-abia îl așteptam. După ce am ajuns pe plajă, am început să mă joc cu cele două fete mai mici, cu nisip. Nu mai știu la ce oră au venit, dar doi domni în civil au venit și m-au legitimat. Le-am spus că merg cu ei”, a povestit Ovidiu, românul arestat din greșeală în Italia.

Cum și-au dat seama polițiștii că au arestat persoana greșită

Așa cum povestește chiar el, Ovidiu a fost ridicat de pe plajă. Românul le-a spus carabinierilor că îi însoțește, iar ulterior a fost dus de o secție la alta, dintr-un oraș în altul. După ce i-au verificat amprentele, o procedura standard pentru persoanele arestate, autoritățile italiene și-au dat seama că au făcut o confuzie.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

„M-au ridicat de pe plajă, m-au dus la secție, iar de la secție am fost în alt oraș ca să verifice amprentele. După ce au verificat amprentele, au văzut că nu sunt persoana care săvârșește infracțiunile”, a explicat românul la TV.

Românul plecat cu familia în vacanță la Veneția spune că a stat aproape o lună în închisoare, în Italia, până când a reușit să dovedească confuzia.

„Cu greu am reușit să dovedesc, prin amprente digitale, că era vorba despre două persoane diferite.

Astfel, Ovidiu trebuia eliberat imediat. După aproximativ trei săptămâni, chiar mai bine, Tribunalul din Genova, competent în acest dosar, a declarat suspendarea executării pedepsei”, a mai precizat și avocatul Talida Judele din Italia, angajat de familia românului.

Românul arestat din greșeală în Italia a dezvălui ce i-au spus polițiștii când au realizat confuzia

Vacanța românului s-a transformat într-un coșmar în momentul în care a fost arestat în Italia. Ovidiu a explicat că imediat ce i-au văzut amprentele, carabinierii și-au dat seama că au făcut o confuzie. Pentru că nu mai aveau ce să facă, aceștia și-au cerut scuze și l-au sfătuit pe bărbatul din România să își angajeze un avocat bun care să-l ajute să remedieze situația și să scape de acuzațiile primite „din greșeală”.

„Nu mai aveau ce sa mai facă. Au spus că le pare rău, să-mi caut un avocat bun ca să remedieze situația”, a precizat el, pentru sursa citată anterior.

Ovidiu deschide proces pentru despăgubiri, după zilele petrecute în arest

În prezent, avocații lui Ovidiu Andronache pregătesc documentele necesare pentru procedura de revizuire și pentru obținerea de despăgubiri. Avocatul italian spune că imediat ce se vor finaliza toate procedurile și va veni o decizie a instanței privind cazul, vor demara demersurile pentru daune.

„Ne concentrăm pe procedura de revizuire a hotărârii definitive și executorii penale care a fost pronunțată în Italia. În măsura în care, desigur, vom avea o soluție pozitivă, ne vom concentra ulterior pe un proces de despăgubiri. Părerea mea este că, la momentul respectiv, autoritățile italiene nu au efectuat verificări clare pentru a vedea că adevăratul făptuitor de fapt, este persoana altuia”, a mai explicat avocatul.

Familia lui Ovidiu Andronache a inițiat un proces prin care solicită daune statului italian pentru trauma suferită.