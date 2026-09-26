Un soi de roșii cherry despre care producătorul spune că se găsește mai ales în restaurante celebre cu stele Michelin este testat cu succes și în România, într-o seră din Buzău. Fructele sunt galbene și portocalii, au o textură neobișnuit de crocantă, iar plantele au ajuns deja la aproximativ 10 metri înălțime, scrie Șansa News.

Experimentul are loc la Podgoria, în prima seră destinată producției de tomate cherry bio din județul Buzău. Investiția se ridică la aproximativ 3 milioane de euro, iar producătorul spune că rezultatele primului sezon îl fac să ia în calcul extinderea culturii în 2027.

Roșiile cu un „crunch” aparte, testate pentru prima dată la Buzău

Pentru început, Mihai Enache nu a riscat o suprafață mare. A plantat doar câteva zeci de răsaduri, pe două rânduri, pentru a vedea cum reacționează plantele la clima din România și, mai ales, la temperaturile ridicate din timpul verii. A urmărit plantele pe tot parcursul dezvoltării, iar rezultatele au fost peste așteptări. Tomatele s-au dezvoltat uniform, iar plantele au ajuns până la aproximativ 10 metri. Producătorul spune că ceea ce le diferențiază imediat de alte tomate cherry este textura.

„Sunt niște roșii foarte gustoase, cu o altfel de textură. Practic, se aude un crunch în momentul când se sparge boaba în gură, cu un gust deosebit. Avem în teste doar două rânduri, am vrut să văd cum se comportă la noi, dacă sunt fezabile pentru climatul nostru din România. Este un produs mai deosebit, să spun așa, cu un gust chiar foarte bun”, a spus Mihai Enache pentru sursa citată.

Deocamdată, cultura din Buzău rămâne una experimentală, iar primele concluzii sunt însă încurajatoare. Dacă și piața va răspunde bine, din 2027 suprafața destinată acestor roșii ar putea crește.

Plante de 10 metri într-o seră de 12.000 de metri pătrați

Roșiile sunt cultivate în sera modernă construită la Podgoria, care se întinde pe aproximativ 12.000 de metri pătrați, adică peste un hectar. Investiția totală a fost de aproximativ 3 milioane de euro și a intrat în producție în 2026. Sera folosește tehnologie modernă care permite cultivarea tomatelor inclusiv în lunile reci. Primele răsaduri din actualul ciclu de producție au fost plantate în ianuarie, iar plantele își vor încheia ciclul în octombrie-noiembrie.

În cele aproximativ 10-11 luni de vegetație, plantele pot ajunge la 10-15 metri lungime, în timp ce producția totală ajunge la câteva zeci de tone. Sera a fost concepută pentru producție ecologică, iar cea mai mare parte a tomatelor obținute până acum a fost vândută prin marile lanțuri de magazine.

3.000 de plante pentru roșiile românești de Crăciun și Revelion

În aceeași seră au fost plantate și aproximativ 3.000 de răsaduri de tomate cherry bio, roșii și galbene, care ar urma să rodească în decembrie.

„Este producția care ne va ajuta să aducem pe mesele românilor de Crăciun și Revelion primele roșii românești din sezonul rece”, spune Mihai Enache.

Producția estimată pentru sezonul de iarnă este de aproximativ 15 tone. Plantele au nevoie de căldură constantă, iar lipsa luminii naturale trebuie compensată printr-un sistem special de iluminat care să le permită să continue fotosinteza. Toate acestea înseamnă un consum mare de energie și, implicit, costuri mai ridicate. Din acest motiv, roșiile românești produse în mijlocul iernii vor avea și un preț mai mare la raft.

Proiectul de la Podgoria a reprezentat o investiție importantă pentru agricultura locală. Sera a costat aproximativ 3 milioane de euro și a fost realizată atât cu bani europeni, cât și cu fonduri proprii, scrie AgroTV. Proiectul a fost început cu mai mulți ani înainte ca primele tomate să fie culese. Mihai Enache, economist de profesie, a intrat în agricultură fără experiență anterioară în domeniu, pornind de la ideea de a produce legume românești bio și cu gust.

Surplusul de roșii nu este aruncat. Este transformat în bulion și suc

Proiectul intră acum și într-o etapă nouă. Roșiile care nu au fost comercializate proaspete nu au fost aruncate, ci folosite pentru producerea unor produse procesate bio. Primele trei variante sunt un bulion, un suc de roșii pentru gătit și un suc destinat consumului ca băutură.

Rețeta este extrem de simplă, spune producătorul: „99,9% roșie și 0,1% sare”.