Schimbările climatice, un factor major care afectează rotația Pământului

Factori care variază de la atracția gravitațională a Lunii până la mișcări complexe din interiorul planetei modifică în permanență timpul necesar Pământului pentru a realiza o rotație completă în jurul axei sale, relatează revista de știință La Brújula Verde.

Însă, potrivit unui studiu publicat în „Journal of Geophysical Research: Solid Earth”, schimbările climatice au devenit un factor major care afectează rotația Terrei.

Mostafa Kiani Shahvandi, de la Departamentul de Meteorologie și Geofizică al Universității din Viena, și Benedikt Soja, profesor de geodezie spațială la ETH Zurich, au constatat că lungimea unei zile crește în prezent cu 1,33 milisecunde pe secol.

Legătura dintre topirea ghețarilor și încetinirea rotației Pământului

Cercetătorii au explicat acest fenomen printr-o comparație simplă: mișcarea unui patinator.

„Atunci când un patinator își întinde brațele, rotația sa încetinește; când le strânge, se rotește mai repede”, spun aceștia.

În cazul Pământului, topirea accelerată a ghețarilor transferă cantități uriașe de apă din continente în oceane. Această redistribuire a masei planetei funcționează asemenea brațelor întinse ale patinatorului, încetinind ușor rotația și prelungind durata zilelor.

Pentru a înțelege dacă acest fenomen a mai avut loc în trecut, echipa de cercetători a analizat fosilele unor microorganisme marine unicelulare, cunoscute sub denumirea de foraminifere bentonice.

Compoziția chimică a cochiliilor fosilizate ale acestor organisme funcționează ca o „arhivă istorică” a nivelurilor oceanice. Folosind aceste date, cercetătorii au putut deduce matematic variațiile lungimii zilelor de-a lungul milioanelor de ani.

„În perioada studiată, doar acum aproximativ două milioane de ani, rata de schimbare a lungimii zilei a fost aproape comparabilă”, explică Kiani Shahvandi.

O schimbare de câteva milisecunde poate părea nesemnificativă

Deși o schimbare de câteva milisecunde poate părea nesemnificativă, implicațiile sunt majore într-o lume tehnologizată.

„Creșterea rapidă a lungimii zilei poate fi atribuită în principal influenței umane”, subliniază Benedikt Soja.

Sistemele de navigație spațială, care se bazează pe măsurători exacte ale rotației Pământului, se pot confrunta cu erori de sincronizare și poziționare din cauza acestui fenomen, avertizează cercetătorii citați de La Brújula Verde.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

