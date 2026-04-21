Roverul Curiosity a făcut un experiment fără precedent

Roverul Curiosity a analizat mostre de rocă formate într-un lac care a secat în urmă cu miliarde de ani, aproape de ecuatorul planetei Marte. Este pentru prima dată când un astfel de experiment chimic este realizat în afara Pământului, iar oamenii de știință au confirmat prezența a șapte tipuri de compuși organici, dintre care cinci nu mai fuseseră identificați până acum pe Marte.

Mai mult, analiza a sugerat existența unui alt compus care are o structură similară cu precursorii ADN-ului, molecula care stă la baza vieții pe Pământ.

Ce înseamnă, de fapt, acești compuși organici de pe Marte

Compușii organici sunt molecule bazate pe carbon, esențiale pentru viață. Toate formele de viață de pe Pământ sunt construite pe astfel de „cărămizi”, dar descoperirea nu înseamnă că a fost găsită viață.

Oamenii de știință spun clar că aceste molecule pot apărea și prin procese non-biologice. Amy Williams, cercetător implicat în studiu, a explicat pentru sursa citată:

„Nu putem spune încă dacă Marte a avut vreodată viață, dar rezultatele noastre întăresc ideea că planeta era locuibilă în perioada în care viața a apărut pe Pământ”, a spus aceasta, dar a subliniat și limita actuală a cercetării.

„Ca să putem demonstra clar existența vieții din trecut, ar trebui să aducem mostre de pe Marte pe Pământ pentru analize detaliate”, a completat cercetătoarea.

Unde au fost găsite aceste urme

Compușii organici, găsiți într-o rocă veche de 3,5 miliarde de ani

Descoperirea a fost făcută în craterul Gale, unde roverul Curiosity a ajuns încă din 2012. Zona analizată, numită Glen Torridon, este bogată în argilă, un tip de mineral care indică faptul că acolo a existat apă în trecut.

Roca studiată are o vechime estimată la cel puțin 3,5 miliarde de ani și s-a format din sedimente depuse de apă curgătoare. Asta înseamnă că Marte nu a fost mereu planeta rece și uscată pe care o vedem azi, ci a avut cândva condiții mai apropiate de cele de pe Pământ.

Roverul a forat în rocă într-un punct numit „Mary Anning”, după o celebră paleontologă britanică. Proba de rocă a fost apoi analizată cu instrumentul SAM (Sample Analysis at Mars) și a fost tratată cu o substanță chimică care descompune materialele organice complexe în bucăți mai mici, ușor de detectat.

Astfel s-a confirmat că în rocă există carbon organic complex, dar și molecule mai mici, unele complet noi pentru Marte.

O nouă poveste pentru planeta roșie

Această descoperire vine după ce, în 2025, un alt rover NASA, Perseverance, a identificat într-o altă zonă urme care ar putea avea legătură cu reacții chimice implicând microbi. Chiar dacă nu există o dovadă directă a vieții, este din ce în ce mai evident că Marte a avut cândva apă, chimia necesară și condiții în care viața ar fi putut apărea.

„Roverul Curiosity a fost construit pentru a căuta medii locuibile. Acest studiu contribuie la povestea care arată că Marte a fost, în trecut, un loc unde viața ar fi putut exista”, a mai spus Amy Williams.

Cercetătorii spun că următorul pas crucial este aducerea pe Pământ a mostrelor colectate de pe Marte. Abia atunci se va putea spune clar dacă aceste „ingrediente ale vieții” au dus vreodată la apariția vieții.

