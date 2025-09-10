Caracteristicile rocilor marțiene descoperite de Roverul NASA

„Ar putea fi cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Marte, ceea ce este incredibil de entuziasmant”, a explicat Sean P. Duffy, administratorul interimar al NASA.

Rocile descoperite sunt mudstone, compuse din sedimente fine și acoperite cu pete colorate. Cercetătorii au constatat că aceste caracteristici sunt minerale care, pe Pământ, sunt de obicei create prin activitate microbiană.

Joel Hurowitz, autorul principal al studiului, consideră aceste roci ca fiind „probabil cele mai interesante din punct de vedere astrobiologic” identificate de Perseverance de la aterizarea sa pe Marte în 2021.

„Eșantionul conține ceea ce credem a fi un potențial biosemnătură”, a explicat Hurowitz, referindu-se la o caracteristică ce ar putea avea origine biologică.

Locația descoperirii

Rocile au fost găsite în craterul Jezero, o zonă despre care oamenii de știință cred că a fost cândva un pat de lac propice vieții. Mai precis, ele au fost descoperite în Neretva Vallis, o vale fluvială antică.

„Ceea ce găsesc cel mai interesant la acest eșantion este că conține caracteristici suficient de mari pentru a fi văzute cu ochiul liber”, a declarat Michael Tice, co-autor al studiului.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Formarea rocilor marțiene

Hurowitz a explicat o posibilă teorie despre formarea acestor roci. Valea fluvială ar fi putut fi temporar blocată, poate de o alunecare de teren. Scena antică ar fi putut semăna cu fluviul Mississippi de astăzi, cu nămol care se depune pe fundul apei tulburi.

Pe măsură ce sedimentele s-au acumulat, rocile noroioase par să fi adus fier, fosfor și sulf, precum și materie organică.

Prezența materiei organice este în sine entuziasmantă, deoarece moleculele pe bază de carbon sunt elementele constitutive ale vieții.

Această fotografie distribuită pe 10 septembrie 2025 de NASA arată o imagine realizată de roverul Perseverance al NASA, care prezintă „pete de leopard” pe o rocă roșiatică poreclită „Cheyava Falls” în craterul Jerezo de pe Marte, în iulie 2024. Rocile colorate și pătate găsite pe suprafața planetei Marte au oferit unele dintre cele mai încurajatoare dovezi ale existenței vieții antice pe planeta noastră vecină, au anunțat oamenii de știință de la NASA pe 10 septembrie 2025. Roverul Perseverance Mars a colectat probele de rocă „Sapphire Canyon” în iulie 2024 din patul a ceea ce se consideră a fi un lac antic, iar petele sale asemănătoare cu semințele de mac și cu pete de leopard au indicat potențiale reacții chimice care au stârnit interesul cercetătorilor.
Foto: Profimedia Images

Misterul petelor colorate

Petele colorate de pe roci reprezintă două minerale bine cunoscute formate din fier, fosfor și sulf.

Unul numit vivianit, uneori numit și cristale de cadavru, se formează în timpul descompunerii materiei organice și are o culoare albastru-verzuie. Celălalt, numit greigit, apare ca un maro tern.

„Când aceste două minerale sunt găsite împreună în sedimente pe Pământ, de obicei este rezultatul metabolismului microbian. Microbii vor mânca materia organică și vor reacționa cu nămolul, iar produsul secundar al acestei reacții sunt aceste minerale”, a explicat Hurowitz.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Posibile explicații alternative

Autorii studiului recunosc că aceste minerale s-ar fi putut forma și fără microbi, de exemplu prin implicarea căldurii. Cu toate acestea, studiul a determinat că rocile marțiene nu par să fi fost încălzite.

„Dovezile disponibile colectate de rover par să indice mai puternic posibilitatea activității microbiene”, a afirmat Hurowitz.

Nicolas Dauphas, un chimist cosmic care nu a fost implicat în cercetare, consideră că implicarea microbilor este plauzibilă.

Cu toate acestea, pentru a fi mai siguri, ar fi necesare măsurători directe sau analize mineralogice și chimice detaliate, ceea ce ar însemna aducerea probelor înapoi pe Pământ.

Viitorul misiunii Mars Sample Return

În ciuda importanței acestei descoperiri, viitorul misiunii Mars Sample Return este incert. NASA a redus bugetul misiunii anul trecut, iar propunerea bugetară a președintelui Donald Trump pentru anul fiscal 2026, dacă va fi aprobată de Congres, va pune capăt misiunii, considerând-o nesustenabilă financiar.

Sean P. Duffy a declarat că administrația rămâne angajată în explorarea umană și, prin urmare, în cercetarea științifică. Obiectivul este de a găsi modalități mai bune și mai rapide de a aduce înapoi probele.

„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța
Recomandări
„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța

„Ceea ce vom face este să ne uităm la bugetele noastre, la calendarul nostru și cum să cheltuim banii mai bine și ce tehnologie avem pentru a aduce probele înapoi mai repede”, a explicat Duffy.

Există modalități de a afla mai multe despre formarea acestor roci pătate de la distanță. Oamenii de știință ar putea încerca să imite condițiile marțiene în laboratoare pe Pământ și să recreeze procesele care au format mineralele.

Cu toate acestea, cea mai fructuoasă – și probabil singura cu adevărat definitivă – investigație ar avea loc prin analizarea directă a rocii, au fost de acord autorii.

„Dacă microorganismele au existat cândva pe Marte, există posibilitatea ca descendenții lor să fie încă acolo, trăind doar în medii diferite”, a conchis Michael Tice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum acționează România într-o chestiune similară cu cea din Polonia. „Este clar cine intervine, nu mai e nevoie de nimic”, afirmă Nicușor Dan
Știri România 22:10
Cum acționează România într-o chestiune similară cu cea din Polonia. „Este clar cine intervine, nu mai e nevoie de nimic”, afirmă Nicușor Dan
Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Știri România 19:47
Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Parteneri
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Adevarul.ro
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Fanatik.ro
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani
Financiarul.ro
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Stiri Mondene 20:59
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax.ro
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
KanalD.ro
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea

Politic

AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Politică 18:43
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Analiză
Politică 14:00
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Fanatik.ro
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”