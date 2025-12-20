Familia victimei acuză spitalul de neglijență și a depus plângeri la Parchet și la Direcția de Sănătate Publică. Ei susțin că tânăra a fost infectată cu bacteria Klebsiella în timpul spitalizării, ceea ce i-a agravat starea.

Conform sursei citate, Lenuța Olaru a ajuns la spital pe 5 octombrie 2025. Inițial, a fost diagnosticată cu gastrită și trimisă acasă. A doua zi, starea ei s-a agravat și a fost internată cu suspiciune de pancreatită.

Pe 8 octombrie, tânăra a fost operată de pancreatită. Inițial, operația părea să fi decurs bine. După două săptămâni însă, starea pacientei s-a deteriorat.

„După două săptămâni, starea a început să se schimbe: fusese infectată cu o infecţie nosocomială. Da, Klebsiella. Doctorul nu ne-a spus atunci”, a povestit Monica Olaru, sora victimei.

Pacienta a fost transferată la ATI, unde medicii au comunicat familiei suspiciunea unei infecții în sânge. Ulterior, a fost mutată într-un salon comun, deși era deja infectată cu Klebsiella.

La insistențele familiei, Lenuța Olaru a fost transferată la o clinică din București. Analizele efectuate acolo au confirmat prezența bacteriei Klebsiella în organism. Din păcate, era prea târziu pentru a o salva.

Monica Olaru a adăugat: „La Fundeni ne-au spus că avea infecţia peste tot. De unde putea să o ia? Din spital. Spitalul Judeţean Galaţi”, a mai povestit sora tinerei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați a confirmat primirea unei plângeri penale.

„A fost depusă şi înregistrată o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, vizând posibile fapte de ucidere din culpă şi neglijenţă medicală, pretinse a fi fost comise la Spitalul de Urgenţă Galaţi”, a explicat Ani Mihaela Nedea, procurorul care se ocupă de caz.

Reprezentanții Spitalului de Urgență Galați susțin că infecția cu Klebsiella este frecventă în cazurile de pancreatită hemoragică.

„Postoperator s-au recoltat mai multe probe. Cunoscând că orice pancreatită hemoragică se va suprainfecta, s-a identificat Klebsiella, pentru care a urmat tratament medicamentos”, a explicat dr. Raul Mihailov, șef secție Chirurgie 2.

Medicii au atras atenția asupra riscurilor asociate consumului de medicamente neomologate. Ei sugerează că anumite produse folosite de pacientă ar fi putut contribui la dezvoltarea pancreatitei.

