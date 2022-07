„Inamicul a atacat portul comercial Odesa cu rachete de croazieră Kalibr. Două rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, două au lovit infrastructura portului”, a anunţat Comandamentul Operaţional Sud pe Telegram.

De asemenea, deputatul ucrainean Oleksi Goncharenko a transmis că portul din Odesa a fost ţinta unor atacuri, informează Nexta.

#Ukrainian MP Oleksiy Goncharenko reports that the port of #Odesa is on fire.



Details are being clarified. pic.twitter.com/XbPzbtwVWF