El a subliniat că luna septembrie este crucială în acest an. Atunci vor avea loc alegeri parlamentare, iar Vladimir Putin nu dorește să își afecteze popularitatea.

Onet: Recent a apărut o declarație a lui Volodimir Zelenski privind o posibilă mobilizare în Rusia. Despre ce ar putea fi vorba mai exact? Despre o mobilizare generală sau una ascunsă?

Dmitro Snegirov: Conform legislației ruse, mobilizarea generală este declarată de președinte în cazul desfășurării unor operațiuni militare direct pe teritoriul Federației Ruse. Din punct de vedere juridic, Vladimir Putin are toate motivele pentru aceasta.

La urma urmei, armata ucraineană se află pe teritoriul regiunii Kursk. Potrivit estimărilor părții ucrainene, Rusia ar putea mobiliza până la 23 de milioane de soldați. Capacitățile noastre sunt mult mai reduse, de până la 5 milioane de soldați.

Există însă o serie de factori care influențează decizia lui Vladimir Putin. Ar fi putut declara mobilizarea generală mai devreme, având în vedere că evenimentele din regiunile Kursk și Briansk ofereau o bază legală pentru acest lucru. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

De ce nu a făcut Kremlinul acest pas?

Principalul motiv este riscul unor proteste sociale în Rusia, pe fondul eșecurilor militare. Războiul Rusia-Ucraina durează deja de câțiva ani, pierderile sunt uriașe: aproximativ 1,3 milioane de oameni răniți sau uciși, iar obiectivele stabilite nu au fost atinse.

Nici măcar etapele intermediare ale așa-numitei „operațiuni speciale” nu au fost realizate. De aceea, problema mobilizării generale este practic exclusă, din cauza temerii unor tulburări interne.

Dar cum rămâne cu mobilizarea parțială?

Situația este similară. Primul val de mobilizare parțială a provocat tensiuni sociale serioase: plecarea populației, în special a celor mai calificați. Potrivit diferitelor estimări, între 1 și 1,5 milioane de persoane au părăsit Rusia.

În plus, septembrie este perioada alegerilor pentru Duma de Stat. Kremlinul este puțin probabil să ia decizii nepopulare care ar putea afecta imaginea lui Putin.

De asemenea, cred că restricțiile privind utilizarea internetului în Rusia nu sunt atât legate de mobilizare, cât de posibilitatea apariției nemulțumirilor sociale. Nu doresc apariția unor centre de influență care ar putea organiza sau coordona proteste.

Deci, în perioada următoare nu va exista nicio mobilizare oficială?

Până în octombrie, cu siguranță nu, cel puțin în sensul clasic. Cu atât mai mult cu cât, în prezent, recrutarea se desfășoară practic pe tot parcursul anului. Nu mai există o legătură clară cu anotimpurile.

În acest caz, cum își completează Rusia forțele armate?

Se folosesc mai multe surse alternative. Prima o reprezintă rezervele interne de mobilizare și mobilizarea forțată, în special în teritoriile ocupate. A doua este așa-numitul „contingent special”, adică prizonierii. Semnarea contractelor cu Ministerul Apărării are adesea un caracter forțat.

A treia sursă o reprezintă mercenarii străini. Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, au fost deja implicați până la 30.000 de oameni, iar planul este de a mai adăuga 20.000. A patra categorie o constituie militarii pe bază de contract. Rusia este capabilă să recruteze anual între 420.000 și 450.000 de persoane.

O caracteristică recentă este caracterul forțat al acestor contracte, în special în rândul soldaților în termen, care sunt obligați să le semneze cu Ministerul Apărării. Este un sistem diversificat de completare a armatei fără declararea oficială a mobilizării. De aceea, cel mai probabil este vorba despre un caracter ascuns al acțiunilor de mobilizare.

Ar putea mobilizarea generală să schimbe ceva?

Acest lucru este mai degrabă o iluzie. Chiar și în cazul în care ar fi declarată, nu ar trebui să ne așteptăm la proteste masive sau la schimbări radicale. Societatea rusă nu se arată, în prezent, pregătită pentru astfel de acțiuni.

