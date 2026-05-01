El a subliniat că luna septembrie este crucială în acest an. Atunci vor avea loc alegeri parlamentare, iar Vladimir Putin nu dorește să își afecteze popularitatea.

Onet: Recent a apărut o declarație a lui Volodimir Zelenski privind o posibilă mobilizare în Rusia. Despre ce ar putea fi vorba mai exact? Despre o mobilizare generală sau una ascunsă?

Dmitro Snegirov: Conform legislației ruse, mobilizarea generală este declarată de președinte în cazul desfășurării unor operațiuni militare direct pe teritoriul Federației Ruse. Din punct de vedere juridic, Vladimir Putin are toate motivele pentru aceasta.

La urma urmei, armata ucraineană se află pe teritoriul regiunii Kursk. Potrivit estimărilor părții ucrainene, Rusia ar putea mobiliza până la 23 de milioane de soldați. Capacitățile noastre sunt mult mai reduse, de până la 5 milioane de soldați.

Există însă o serie de factori care influențează decizia lui Vladimir Putin. Ar fi putut declara mobilizarea generală mai devreme, având în vedere că evenimentele din regiunile Kursk și Briansk ofereau o bază legală pentru acest lucru. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

De ce nu a făcut Kremlinul acest pas?

Principalul motiv este riscul unor proteste sociale în Rusia, pe fondul eșecurilor militare. Războiul Rusia-Ucraina durează deja de câțiva ani, pierderile sunt uriașe: aproximativ 1,3 milioane de oameni răniți sau uciși, iar obiectivele stabilite nu au fost atinse.

Nici măcar etapele intermediare ale așa-numitei „operațiuni speciale” nu au fost realizate. De aceea, problema mobilizării generale este practic exclusă, din cauza temerii unor tulburări interne.

Dar cum rămâne cu mobilizarea parțială?

Situația este similară. Primul val de mobilizare parțială a provocat tensiuni sociale serioase: plecarea populației, în special a celor mai calificați. Potrivit diferitelor estimări, între 1 și 1,5 milioane de persoane au părăsit Rusia.

În plus, septembrie este perioada alegerilor pentru Duma de Stat. Kremlinul este puțin probabil să ia decizii nepopulare care ar putea afecta imaginea lui Putin.

De asemenea, cred că restricțiile privind utilizarea internetului în Rusia nu sunt atât legate de mobilizare, cât de posibilitatea apariției nemulțumirilor sociale. Nu doresc apariția unor centre de influență care ar putea organiza sau coordona proteste.

Deci, în perioada următoare nu va exista nicio mobilizare oficială?

Până în octombrie, cu siguranță nu, cel puțin în sensul clasic. Cu atât mai mult cu cât, în prezent, recrutarea se desfășoară practic pe tot parcursul anului. Nu mai există o legătură clară cu anotimpurile.

În acest caz, cum își completează Rusia forțele armate?

Se folosesc mai multe surse alternative. Prima o reprezintă rezervele interne de mobilizare și mobilizarea forțată, în special în teritoriile ocupate. A doua este așa-numitul „contingent special”, adică prizonierii. Semnarea contractelor cu Ministerul Apărării are adesea un caracter forțat.

A treia sursă o reprezintă mercenarii străini. Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, au fost deja implicați până la 30.000 de oameni, iar planul este de a mai adăuga 20.000. A patra categorie o constituie militarii pe bază de contract. Rusia este capabilă să recruteze anual între 420.000 și 450.000 de persoane.

O caracteristică recentă este caracterul forțat al acestor contracte, în special în rândul soldaților în termen, care sunt obligați să le semneze cu Ministerul Apărării. Este un sistem diversificat de completare a armatei fără declararea oficială a mobilizării. De aceea, cel mai probabil este vorba despre un caracter ascuns al acțiunilor de mobilizare.

Ar putea mobilizarea generală să schimbe ceva?

Acest lucru este mai degrabă o iluzie. Chiar și în cazul în care ar fi declarată, nu ar trebui să ne așteptăm la proteste masive sau la schimbări radicale. Societatea rusă nu se arată, în prezent, pregătită pentru astfel de acțiuni.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Cea mai rece zi de 1 mai din ultimii 35 de ani, în România. La Miercurea Ciuc au fost -8,1 grade Celsius
Știri România 14:38
Cea mai rece zi de 1 mai din ultimii 35 de ani, în România. La Miercurea Ciuc au fost -8,1 grade Celsius
Secretul celui mai iubit produs de 1 Mai: Cum a apărut micul românesc dintr-o improvizație a unui cârciumar din București
Știri România 14:22
Secretul celui mai iubit produs de 1 Mai: Cum a apărut micul românesc dintr-o improvizație a unui cârciumar din București
Parteneri
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Adevarul.ro
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a transformat fabrica într-una dintre cele mai importante de pe piața auto europeană
Fanatik.ro
Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a transformat fabrica într-una dintre cele mai importante de pe piața auto europeană
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Anunțul făcut de Wilmark și soția lui după 17 ani de căsnicie. Coregraful, prins cu altă femeie în casă. „Am venit să-ți fac surpriză”
Stiri Mondene 15:12
Anunțul făcut de Wilmark și soția lui după 17 ani de căsnicie. Coregraful, prins cu altă femeie în casă. „Am venit să-ți fac surpriză”
„Survivor România”, 1 mai 2026. Seară încărcată de tensiune și mize importante. Ce vor face concurenții din tribul Los Niños
Stiri Mondene 13:51
„Survivor România”, 1 mai 2026. Seară încărcată de tensiune și mize importante. Ce vor face concurenții din tribul Los Niños
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
ObservatorNews.ro
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Mediafax.ro
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax.ro
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Doctorița Daniela Jovrea a încetat din viață la 53 de ani! Care a fost ultima ei dorință
KanalD.ro
Doctorița Daniela Jovrea a încetat din viață la 53 de ani! Care a fost ultima ei dorință

Politic

Ilie Bolojan anunță două scenarii după moțiune. Ce va face premierul dacă guvernul pică marți la votul din Parlament
Politică 15:16
Ilie Bolojan anunță două scenarii după moțiune. Ce va face premierul dacă guvernul pică marți la votul din Parlament
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Politică 06:10
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat
Fanatik.ro
De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea