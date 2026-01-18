Avertismentul lui Zelenski

Volodimir Zelenski a făcut mai multe declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko, recent numit în locul lui Kirilo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean, citat de The Guardian.

El a mai adăugat: „Există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie, în special ale Statelor Unite, de a pune capăt acestui război”.

Continuă negocierile de pace în SUA

Kirilo Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi David Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.

Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski.

Totuşi, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta un acord de pace fără ca întreaga regiune Donbas să fie cedată, pentru început.

Doi morți în Ucraina, în urma atacurilor de sâmbătă

Atacurile ruseşti au ucis cel puţin două persoane şi au rănit altele în regiunea Harkiv sâmbătă, 17 ianuarie, au anunţat autorităţile regionale. Un atac a avariat o instalaţie de infrastructură critică din districtul industrial al oraşului Harkiv.

Un alt atac asupra unei locuinţe din Harkiv a ucis o femeie de 20 de ani şi a rănit alte persoane. În satul Borivske, o femeie de 52 de ani a fost ucisă după ce o dronă a lovit o staţie de transport public, au precizat procurorii. În regiunea Sumî, serviciile de urgenţă au anunţat că un atac aerian asupra unui cartier rezidenţial a rănit trei femei şi un copil de 7 ani şi a avariat 15 clădiri de locuinţe.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit infrastructura energetică din regiunile Kiev şi Odesa, a anunţat Ministerul Energiei. Peste 20 de localităţi din regiunea Kiev au rămas fără curent electric.

Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să intensifice importurile de electricitate şi achiziţia de echipamente suplimentare de la parteneri. Oficialii au cerut companiilor energetice de stat să achiziţioneze de urgenţă energie electrică care să acopere cel puţin 50% din consum.

