Our intelligence reports that Russia is preparing new massive attacks. We are speaking frankly to our partners—both about air-defense missiles and the systems we need so much. Supplies are insufficient. We are trying to speed things up, and it's crucial that our partners hear us. pic.twitter.com/S5mxhOI3fL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2026

„Avem informații de la serviciile de informații că rușii pregătesc noi atacuri în masă», a declarat președintele. În fața acestei amenințări, Zelenski a transmis că se află în discuții cu partenerii internaționali pentru a asigura livrarea urgentă de sisteme de apărare aeriană. «Discutăm sincer cu partenerii noștri despre rachetele de apărare aeriană și despre sistemele de care avem nevoie. Proviziile sunt insuficiente», a subliniat liderul ucrainean. «Încercăm să accelerăm acțiunile și este important ca partenerii noștri să ne asculte.”

Ministerul Apărării al Ucrainei este implicat în negocieri pentru a asigura sprijin logistic și militar, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne pregătește măsuri pentru a proteja populația civilă. Printre acestea se numără lansarea așa-numitelor «Puncte de Stabilitate» – locații special amenajate pentru persoanele afectate de atacurile asupra infrastructurii critice. Aceste puncte oferă acces la căldură, electricitate pentru încărcarea dispozitivelor mobile, internet, apă caldă și truse de prim ajutor.

„Vă rugăm să luați aminte la avertismente. Ajutați-i pe cei apropiați care sunt singuri și au nevoie de sprijinul dumneavoastră”, a îndemnat Zelenski populația Ucrainei, subliniind importanța solidarității în aceste vremuri dificile.

De asemenea, președintele a subliniat necesitatea unei presiuni internaționale mai mari asupra Rusiei. „Este crucial ca lumea să nu rămână tăcută în privința acestei probleme. Războaiele nu se termină fără presiune. Și tocmai pentru că presiunea este insuficientă, rușii fac toate acestea. Trebuie să schimbăm asta”, a spus liderul ucrainean.

