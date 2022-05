Tocană de vită fără carne de vită și cârnați cu infuzie de teci de fasole, pe rafturile magazinelor din Rusia. Alimente „inovatoare”, scrie presa de stat

Conservele de tocană din carne de vită sunt vândute de lanțul de supermarketuri rusești Piaterocika pentru 30 de ruble, circa 2 lei. Ingrediente: apă, proteine ​​din soia, pielițe de porc și seu de vită. Procentul de carne de vită nu este indicat pe produs.

„Este un fel de furaj mixt. Seul de vită este, probabil, doar pentru miros!”, crede Anton Gerașcenko, ministrul de interne ucrainean.

Zilele trecute, chiar presa rusă a relatat și despre existența unor cârnați pe bază de infuzie de teci de fasole, cu apă, margarină, ulei de floarea soarelui, ulei de palmier, emulgator, sare și arome în compoziție. Pentru jumătate de kilogram de cârnați, cumpărătorul trebuie să plătească 219 ruble, în jur de 16 lei.

„E vorba despre cârnatul care scade glicemia. A fost inventat de noi” a declarat un expert în alimentație pentru agenția rusă de stat RIA Novosti. El a vorbit despre folosirea „produsului inovator Arfazetin”, un medicament din plante hipoglicemiant, utilizat pentru prevenirea și tratamentul diabetului zaharat de tip 2.

„Eficiența cârnaților fierți cu adăugarea produsului inovator a fost dovedită experimental. Iar introducerea în rețetă a infuziei de teci de fasole a arătat, de asemenea, în mod fiabil o scădere a nivelului de glucoză din sânge”, a afirmat Andrei Gurin, conferențiar al Departamentului pentru Depozitarea și Prelucrarea Produselor Zootehnice a Institutului Tehnologic din Moscova.

Devalorizarea rublei, la pachet cu creștere prețurilor produselor de bază, conduce la o înmulțire a numărului de furturi înregistrate în magazinele alimentare.

„Invazia prost concepută de Putin a Ucrainei și sancțiunile care au urmat au făcut ca prețurile să crească în magazinele rusești, ducând la dotarea celor mai banale alimente, precum untul, brânzeturile sau conservele – cu dispozitive de protecție antifurt”, a scris Julia Davis, jurnalist la Daily Beast, într-o postare pe Twitter, de luna trecută.

