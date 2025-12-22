Conform unui document consultat de AP, arma este concepută în așa fel încât să „bombardeze” constelația Starlink cu sute de mii de proiectile foarte dense și de dimensiuni milimetrice care să rămână nedetectate de sistemele de scanare spațială pentru a dezactiva cât mai mulți sateliți simultan.

Cele două agenții de informații cred că scopul Kremlinului este să limiteze superioritatea spațială occidentală, în special sateliții Starlink, care asistă Ucraina pe câmpul de luptă.

Un astfel de atac ar reprezenta un risc de „daune colaterale catastrofale asupra altor sisteme orbitale”, notează AP.

Documentul nu specifică când ar putea fi gata de utilizare această armă. Potrivit unui oficial familiarizat cu aceste informații, arma este „în dezvoltare activă”.

Experți intervievați de AP consideră că astfel de arme ar fi prea riscante și ar putea crea un haos necontrolat în spațiu, inclusiv probleme pentru Rusia și aliatul său chinez.

Generalul de brigadă Christopher Horner, comandantul ramurii spațiale a Forțelor Armate Canadiene, crede că astfel de intenții ale Rusiei „nu pot fi excluse. „Nu pot spune că am primit rapoarte despre un sistem de acest tip, dar nu pare exagerat”, a spus el, ținând cont de informațiile potrivit cărora rușii dezvoltă o armă nucleară spațială cu care să distrugă sateliți americani.

SpaceX a lansat la sfârșitul lunii octombrie 56 de sateliți Starlink suplimentari, depășind pragul de 10.000 de sateliți lansați în orbita joasă a Pământului.

