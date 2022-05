Administrația Putin începe să aibă speranțe la o victorie pe scară largă până la sfârșitul toamnei, au declarat sursele Meduza.

Moscova speră că Europa se va plictisi să ajute Ucraina și că membrii blocului comunitar vor trebui să ajungă la un acord cu Moscova în privința gazelor și petrolului înainte de sezonul rece, potrivit surselor Meduza.

Minimul îl reprezintă cucerirea regiunii Donbas, din estul Ucrainei.

Obiectivul maxim constă în cucerirea Kievului, mai scrie Meduza. Asalt anterior asupra capitalei Ucrainei, de la începutul războiului, a eșuat, ceea ce a determinat Kremlinul și armata rusă să se concentreze asupra Donbasului.

Moscova pare să-și dea seama că o a doua încercare de a cuceri Kievul va fi o operațiune majoră.

„Se pare că liderii militari ai Rusiei s-au resemnat cu ideea că capitala Ucrainei nu poate fi «cucerită cu puțină vărsare de sânge», ceea ce înseamnă că o a doua ofensivă ar avea nevoie de mai multe trupe”, scrie Meduza. â

Many ways to interpret this: (1) the mood inside the Kremlin shifts faster than a temperamental teens, (2) Kyivs alarm-signaling is largely about expediting/sustaining Western aid, (3) Western fatigue is real (the energy crisis & U.S. midterms mean a whole new ballgame soon) https://t.co/x1BRqwos8A