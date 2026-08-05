„Am fost informați de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională despre interferențe externe din partea Rusiei și din partea unor organisme legate de guvernul central rus, care îl vizează pe Gabriel Attal”, a declarat anturajul fostului prim-ministru francez.

Matrioșka și Strom-1516, reactivate împotriva Franței

Viginum, serviciul responsabil cu combaterea interferențelor digitale străine în Franța, a confirmat pentru AFP că a detectat o operațiune de dezinformare condusă împotriva lui Attal de către rețeaua rusească de propagandă și manipulare a opiniei publice Matrioșka.

Acesta este al treilea caz de amestec al Rusiei în actuala campanie prezidențială din Franța. Alți doi potențiali candidați au fost luați în colimator, și anume fostul prim-ministru de centru-dreapta Edouard Philippe și eurodeputatul de stânga Raphaël Glucksmann. Philippe și Glucksmann au fost atacați de către grupul Storm-1516, o structură rusească de dezinformare online și război hibrid.

Rușii îi mint pe francezi că Gabriel Attal prezintă „semne ale bolii Parkinson”

Operațiunea anti-Attal a implicat uzurparea identității unor instituții media franceze și publicarea unor articole false în numele lor precum că fostul premier francez ar prezenta „semne ale bolii Parkinson” și că și-ar dori ca locuințele rămase abandonate de proprietari să fie transferate celor care le ocupă ilegal. Aceste informații false au fost răspândite mai ales pe platforma X.

„Evident, legăm acest lucru de hotărârea sa împotriva interferenței Rusiei, angajamentul său față de Ucraina, rolul său de președinte al grupului de prietenie Franța-Ucraina și statutul său de candidat la președinție”, a declarat o sursă apropiată fostului prim-ministru.

„Această campanie va fi de o violență și o manipulare fără precedent”, a adăugat sursa respectivă.

Rețeaua Matrioșka, activă din 2023, se bazează pe publicarea unor conținuturi false și răspândirea acestora în mod coordonat pe rețelele de socializare. Aceste conținuturi sunt prezentate în mod fals ca aparținând unor instituții media respectabile. Mai exact, membrii rețelei imită site-urile unor publicații și distribuie prin intermediul lor informațiile false pentru a da impresia că sunt veridice.

Experții au descris această metodă ca fiind o „tactică diversionistă”. O campanie similară de dezinformare a vizat în special Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

Deepfake sofisticat vizându-l pe Raphaël Glucksmann

La rândul lui, Raphaël Glucksmann, un critic virulent al liderului autocrat de la Kremlin Vladimir Putin, a fost ţinta unei operaţiuni ruse de „destabilizare” care i-a mai vizat pe partenera de viață a eurodeputatului, jurnalista Léa Salamé, şi jurnalistul Edwy Plenel.

„Secretariatul General pentru Apărare şi Securitate Naţională (SGDSN) m-a informat că am fost ţinta unui atac al grupului Storm-1516, coordonat direct de GRU”, serviciile secrete ale armatei ruse, a precizat eurodeputatul, copreședinte al partidului Piața Publică.

Aceeaşi reţea îl vizase deja în iulie pe Édouard Philippe cu postări pe reţelele de socializare care difuzau informaţii false despre starea sa de sănătate, la fel ca în cazul lui Gabriel Attal.

În cazul lui Glucksmann s-a observat o manipulare „relativ sofisticată”, cu utilizarea unui deepfake, şi anume „deturnarea identităţii şi a vocii unei persoane cunoscute în mass-media pentru a conferi vizibilitate”, fiind vorba de Edwy Plenel. Acest videoclip susţine că Léa Salamé ar fi încercat să mituiască presa pentru a favoriza candidatura partenerului său de viață.

Raphaël Glucksmann a explicat că atacul a fost realizat prin intermediul unui „site media fals, inventat de la zero”, care prelua exact codurile site-ului online Blast, pentru a „produce documente false, a reproduce voci cu ajutorul inteligenţei artificiale şi a difuza un videoclip complet fals” în care erau implicaţi partenera sa şi jurnalistul.

„Scopul este de a face virală o minciună totală pentru a denigra personalităţi considerate ostile de către regimul rus, un mod de operare tipic al serviciilor ruseşti pretutindeni în Europa”, a denunțat eurodeputatul.

Eurodeputatul francez avertizează că Putin caută metode să distrugă blocul european

„Campania din 2027 va fi marcată de ingerinţe masive”, a avertizat Raphaël Glucksmann. El l-a acuzat pe Vladimir Putin că își doreşte să „răstoarne Franţa” pentru a obţine „implozia blocului european”.

„Serviciile sale vor viza, aşadar, toţi candidaţii democratici şi proeuropeni”, a semnalat eurodeputatul, subliniind că el însuşi va fi vizat în continuare deoarece se află „în prima linie pentru a apăra suveranitatea europeană”.

„Departe de a mă intimida, ostilitatea lor mă motivează. Nu-i vom lăsa pe lacheii Kremlinului să ne clatine democraţia”, a promis Glucksmann.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a declarat pe 8 iulie că se așteaptă la un risc „foarte acut” de amestec străin în alegerile programate pe 18 aprilie 2027.

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul francez a prezentat un proiect de lege pentru a combate mai bine interferențelor străine, care include în special prevederi pentru creșterea pedepselor pentru cei care răspândesc știri false în context electoral.