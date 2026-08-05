„Am fost informați de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională despre interferențe externe din partea Rusiei și din partea unor organisme legate de guvernul central rus, care îl vizează pe Gabriel Attal”, a declarat anturajul fostului prim-ministru francez.

Matrioșka și Strom-1516, reactivate împotriva Franței

Viginum, serviciul responsabil cu combaterea interferențelor digitale străine în Franța, a confirmat pentru AFP că a detectat o operațiune de dezinformare condusă împotriva lui Attal de către rețeaua rusească de propagandă și manipulare a opiniei publice Matrioșka.

Acesta este al treilea caz de amestec al Rusiei în actuala campanie prezidențială din Franța. Alți doi potențiali candidați au fost luați în colimator, și anume fostul prim-ministru de centru-dreapta Edouard Philippe și eurodeputatul de stânga Raphaël Glucksmann. Philippe și Glucksmann au fost atacați de către grupul Storm-1516, o structură rusească de dezinformare online și război hibrid.

Rușii îi mint pe francezi că Gabriel Attal prezintă „semne ale bolii Parkinson”

Operațiunea anti-Attal a implicat uzurparea identității unor instituții media franceze și publicarea unor articole false în numele lor precum că fostul premier francez ar prezenta „semne ale bolii Parkinson” și că și-ar dori ca locuințele rămase abandonate de proprietari să fie transferate celor care le ocupă ilegal. Aceste informații false au fost răspândite mai ales pe platforma X.

„Evident, legăm acest lucru de hotărârea sa împotriva interferenței Rusiei, angajamentul său față de Ucraina, rolul său de președinte al grupului de prietenie Franța-Ucraina și statutul său de candidat la președinție”, a declarat o sursă apropiată fostului prim-ministru.

„Această campanie va fi de o violență și o manipulare fără precedent”, a adăugat sursa respectivă.

Rețeaua Matrioșka, activă din 2023, se bazează pe publicarea unor conținuturi false și răspândirea acestora în mod coordonat pe rețelele de socializare. Aceste conținuturi sunt prezentate în mod fals ca aparținând unor instituții media respectabile. Mai exact, membrii rețelei imită site-urile unor publicații și distribuie prin intermediul lor informațiile false pentru a da impresia că sunt veridice.

Experții au descris această metodă ca fiind o „tactică diversionistă”. O campanie similară de dezinformare a vizat în special Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

Deepfake sofisticat vizându-l pe Raphaël Glucksmann

La rândul lui, Raphaël Glucksmann, un critic virulent al liderului autocrat de la Kremlin Vladimir Putin, a fost ţinta unei operaţiuni ruse de „destabilizare” care i-a mai vizat pe partenera de viață a eurodeputatului, jurnalista Léa Salamé, şi jurnalistul Edwy Plenel.

„Secretariatul General pentru Apărare şi Securitate Naţională (SGDSN) m-a informat că am fost ţinta unui atac al grupului Storm-1516, coordonat direct de GRU”, serviciile secrete ale armatei ruse, a precizat eurodeputatul, copreședinte al partidului Piața Publică.

Aceeaşi reţea îl vizase deja în iulie pe Édouard Philippe cu postări pe reţelele de socializare care difuzau informaţii false despre starea sa de sănătate, la fel ca în cazul lui Gabriel Attal.

În cazul lui Glucksmann s-a observat o manipulare „relativ sofisticată”, cu utilizarea unui deepfake, şi anume „deturnarea identităţii şi a vocii unei persoane cunoscute în mass-media pentru a conferi vizibilitate”, fiind vorba de Edwy Plenel. Acest videoclip susţine că Léa Salamé ar fi încercat să mituiască presa pentru a favoriza candidatura partenerului său de viață.

Raphaël Glucksmann a explicat că atacul a fost realizat prin intermediul unui „site media fals, inventat de la zero”, care prelua exact codurile site-ului online Blast, pentru a „produce documente false, a reproduce voci cu ajutorul inteligenţei artificiale şi a difuza un videoclip complet fals” în care erau implicaţi partenera sa şi jurnalistul.

„Scopul este de a face virală o minciună totală pentru a denigra personalităţi considerate ostile de către regimul rus, un mod de operare tipic al serviciilor ruseşti pretutindeni în Europa”, a denunțat eurodeputatul.

Eurodeputatul francez avertizează că Putin caută metode să distrugă blocul european

„Campania din 2027 va fi marcată de ingerinţe masive”, a avertizat Raphaël Glucksmann. El l-a acuzat pe Vladimir Putin că își doreşte să „răstoarne Franţa” pentru a obţine „implozia blocului european”.

„Serviciile sale vor viza, aşadar, toţi candidaţii democratici şi proeuropeni”, a semnalat eurodeputatul, subliniind că el însuşi va fi vizat în continuare deoarece se află „în prima linie pentru a apăra suveranitatea europeană”.

„Departe de a mă intimida, ostilitatea lor mă motivează. Nu-i vom lăsa pe lacheii Kremlinului să ne clatine democraţia”, a promis Glucksmann.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a declarat pe 8 iulie că se așteaptă la un risc „foarte acut” de amestec străin în alegerile programate pe 18 aprilie 2027.

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul francez a prezentat un proiect de lege pentru a combate mai bine interferențelor străine, care include în special prevederi pentru creșterea pedepselor pentru cei care răspândesc știri false în context electoral.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.RO
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.RO
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și doarme acolo în fiecare noapte
Adevarul.ro
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și doarme acolo în fiecare noapte
Curtea de Conturi a făcut prăpăd la Federația Română de Taekwondo! Unde s-au evaporat banii de la Agenția Națională pentru Sport
Fanatik.ro
Curtea de Conturi a făcut prăpăd la Federația Română de Taekwondo! Unde s-au evaporat banii de la Agenția Națională pentru Sport
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Misterul dispariției unui bărbat din Botoșani: Ucis şi îngropat chiar în curtea casei lui. Iubita, suspectă
ObservatorNews.ro
Misterul dispariției unui bărbat din Botoșani: Ucis şi îngropat chiar în curtea casei lui. Iubita, suspectă
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
A treia oară e cu noroc? Dublul campion NBA s-a căsătorit cu modelul celebru croat. Diferența de vârstă e de 19 ani!
GSP.ro
A treia oară e cu noroc? Dublul campion NBA s-a căsătorit cu modelul celebru croat. Diferența de vârstă e de 19 ani!
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea fetiței de 9 ani, care a fost ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Redactia.ro
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Liviu Dumitrașcu, fostul inspector-șef al ISU Gorj, a încetat din viață
KanalD.ro
Liviu Dumitrașcu, fostul inspector-șef al ISU Gorj, a încetat din viață

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Cu ce mesaj special vor juca oltenii pe tricouri în meciul KuPS – Universitatea Craiova, din turul 3 al UEFA Europa League
Fanatik.ro
Cu ce mesaj special vor juca oltenii pe tricouri în meciul KuPS – Universitatea Craiova, din turul 3 al UEFA Europa League
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei