Afacere de 37 de miliarde de euro

Dacă acordul va fi finalizat, acesta va reprezenta un sprijin major pentru industria europeană de apărare, dar și o lovitură serioasă pentru Rusia, care ar rata o oportunitate semnificativă de a exporta avionul Su-57, promovat intens de Moscova drept un aparat de generația a cincea, capabil să concureze cu F-35.

Consiliul de Achiziții pentru Apărare al Indiei, condus de ministrul apărării, a aprobat vineri achiziția suplimentară de avioane Rafale, marcând un pas esențial într-una dintre cele mai ample tranzacții de aviație militară din istoria țării.

Valoarea contractului este estimată la aproximativ 3,25 trilioane de rupii, echivalentul a circa 37 de miliarde de euro, sumă care include și transferul parțial al producției către unități industriale din India.

Următorul pas este analizarea propunerii de către Consiliul de Achiziții pentru Apărare, după care aceasta va fi transmisă Comitetului Cabinetului pentru Securitate, care va decide aprobarea finală.

Decizia a fost luată cu puțin timp înainte de vizita oficială în India a președintelui francez Emmanuel Macron, programată pentru luna viitoare.

Codurile sursă ale avionului rămân sub control francez

Potrivit presei indiene, planul prevede ca o mare parte a aeronavelor să fie fabricate pe plan local, componentele produse în India urmând să reprezinte aproximativ 30% din total, ceea ce ar stimula considerabil industria națională de apărare.

De asemenea, este avută în vedere și producția de motoare, în contextul cooperării cu grupul francez Safran, precum și înființarea unui centru local pentru reparații, mentenanță și modernizare.

Per ansamblu, nivelul de localizare a producției ar putea ajunge până la 60% din întregul program de achiziție. Totuși, în ciuda ofertelor generoase ale Franței, codurile sursă ale aeronavei vor rămâne sub control francez.

Rusia caută cumpărător pentru SU-57

În contrast, anul trecut presa rusă anunța cu entuziasm că a identificat primul client extern pentru Su-57, indicând Algeria drept posibil cumpărător.

De asemenea, Moscova susținea că ar fi ajuns la un acord cu India pentru vânzarea Su-57, la pachet cu un transfer extins de tehnologie, inclusiv furnizarea codului sursă – o concesie extrem de rară în industria de apărare.

Un asemenea acord ar fi permis Rusiei să îndeplinească două obiective strategice: creșterea exporturilor de armament și ocolirea sancțiunilor occidentale, întrucât producția și mentenanța avionului în India nu ar fi fost afectate de restricțiile impuse Moscovei.

S-a prăbușit la zborul inaugural

Cu toate acestea, chiar și în fața unei oferte aparent foarte avantajoase din partea Rusiei, India pare să opteze pentru Rafale, mizând pe faptul că este un program matur, cu sute de aeronave deja livrate și operaționale.

În schimb, Su-57 se află încă într-un proces de dezvoltare și ajustare, în ciuda declarațiilor ruse privind introducerea unui al treilea tip de motor pentru acest avion de vânătoare.

Un detaliu mai puțin promovat de strategia de marketing a Moscovei este faptul că primul Su-57 de serie, prezentat ca fiind „mai sigur decât F-35”, s-a prăbușit chiar la zborul inaugural.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE