Ministerul Apărării din Regatul Unit trage această concluzie pe baza proiectului de buget al Rusiei pentru 2024, pe care Bloomberg l-a făcut public. Acesta prevede că în 2024 cheltuielile bugetare pentru apărare vor fi majorate de la actualul 3,9% din PIB, la 6% din PIB.

Cu o mare probabilitate, cred autorii raportului, Rusia va putea menține acest nivel de cheltuieli pentru apărare pe tot parcursul anului 2024, dar numai în detrimentul altor sectoare ale economiei.

Deși, notează serviciile de informații militare britanice, informațiile complete despre cheltuielile rusești pentru apărare sunt întotdeauna clasificate, datele scurse sugerează că Rusia se pregătește ca războiul să dureze încă câțiva ani.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a declarat la sfârșitul lunii septembrie că, potrivit estimărilor sale, operațiunile militare în Ucraina vor continua și în 2025.

Șeful Ministerului de Finanțe al Rusiei, Anton Siluanov, a recunoscut, la rândul său, la sfârșitul lunii septembrie, că ponderea cheltuielilor pentru apărare în buget a crescut, iar acestea sunt prioritatea principală. Totodată, Siluanov a asigurat că cheltuielile cu alte articole în termeni nominali nu sunt în scădere, ci în creștere. Siluanov nu a oferit însă cifre concrete despre acest lucru.

Un articol Bloomberg despre cheltuielile de război în proiectul de buget al Rusiei a fost publicat pe 22 septembrie. Pe baza lui, ziarul Kommersant a scris un articol, dar acesta a fost șters rapid de pe site, „fiind decizia editorilor”, după cum a anunțat ulterior cotidianul rusesc.