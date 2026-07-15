Decizia, confirmată de surse diplomatice, reprezintă un paradox geopolitic major, având în vedere că Bruxelles-ul acuză constant Beijingul că susține mașinăria de război a Rusiei.

Kievul a reușit să obțină o derogare specială pentru o parte dintr-o tranșă de 6 miliarde de euro, bani destinați achizițiilor militare urgente.

Această sumă este doar o parte dintr-un pachet masiv de sprijin pe termen lung, de 60 de miliarde de euro, creat de Uniunea Europeană pentru a susține efortul defensiv al Ucrainei în fața agresiunii ruse, conflict aflat deja în al cincilea an de desfășurare.

Regulile stricte ale UE, învinse de realitatea dură din tranșee

În mod normal, regulamentul de acordare a împrumutului european este extrem de restrictiv.

Pentru a stimula industria militară de pe continent, Bruxelles-ul impune ca produsele de apărare achiziționate cu acești bani să provină în mare parte de pe piața unică europeană, din Ucraina sau de la parteneri strategici aprobați, cum este Canada. Recent, Regatul Unit s-a alăturat și el acestei scheme de securitate.

Pentru furnizorii care nu fac parte din aceste zone aprobate, regulamentul prevede că maximum 35% dintr-un contract militar poate conține piese din alte țări.

Cu toate acestea, acordul include o clauză de urgență: dacă anumite echipamente sau componente critice nu pot fi produse destul de rapid sau în cantități suficiente de către țările aliate, Ucraina poate cere o dispensă specială.

Confruntată cu o criză acută de aprovizionare pe front, unde dronele au devenit arma dominantă și sunt responsabile pentru aproximativ 80% din pierderile suferite de armata rusă, Ucraina a activat această clauză.

Kievul a demonstrat că industria europeană pur și simplu nu poate ține pasul cu ritmul de consum de pe front, obținând astfel undă verde pentru importurile din China.

Beijingul alimentează ambele tabere ale conflictului

Această excepție scoate la lumină o realitate inconfortabilă pentru cancelariile occidentale.

Deși Uniunea Europeană a catalogat oficial China drept „principalul factor de facilitare a războiului Rusiei”, din cauza exporturilor masive de tehnologie cu dublă utilizare către Moscova, liderii europeni sunt acum obligați să accepte că și Ucraina depinde de fabricile chinezești pentru a supraviețui pe front.

Sub bombardamentele constante ale Rusiei, Ucraina a reușit să își dezvolte una dintre cele mai inovatoare și dinamice industrii de drone din lume, depășind adesea companiile tradiționale de armament din Europa din punct de vedere al adaptabilității.

Cu toate acestea, când vine vorba de microcipuri, motoare electrice și componente de bază pentru aparatele de zbor fără pilot, monopolul global al Chinei rămâne aproape imposibil de evitat.

În timp ce Europa încearcă în continuare să își consolideze baza industrială și să își reducă dependența strategică de marile puteri asiatice, realitatea din teren arată că, pe termen scurt, securitatea Ucrainei depinde direct de piesele care poartă eticheta „Made in China”.

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