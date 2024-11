O serie de sate au fost afectate de inundații

Un material video cu atacul lansat de ruși a fost publicat pe aplicația de mesagerie Telegram. Liderul administrației militare regionale din Donețk, Vadim Filașkin, a confirmat distrugerea barajului și a transmis că nivelul râului Vovcha a crescut cu 1,2 metri.

Sursa citată a transmis pe Telegram că o serie de așezări aflate în direcția Bahatyr au fost afectate de inundații. Informația a fost confirmată și de Stanislav Buniatov, sergent junior și comandant al diviziei Brigăzii 24 Aidar.

The russians are destroying the entire infrastructure of Ukraine while Europe watches.



The moment of the explosion at the Kurakhiv dam, the mass media publish.



Yesterday, water from the Kurakhiv Reservoir filled the Vovcha River in the direction of the villages of Bogatyr,… pic.twitter.com/eeMI3AKbjf — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 12, 2024

Roman Padun, șeful administrației militare a orașului Kurakhovo, a susținut că nu au putut fi estimate pagubele, întrucât trupele lui Vladimir Putin lansează atacuri constant.

„Nu am putut să mergem să inspectăm acest baraj. Apa continuă să ajungă la barajul Ternivka. I-am contactat pe colegii mei. Nu există o situație critică, încă nu există case inundate”, a spus acesta.

Rușii au încercat timp de trei luni să atace barajul

Conform lui Padun, rușii au încercat preț de trei luni să atace barajul cu bombe aeriene ghidate.

Totuși, Filașkin a susținut că atacul rus reprezintă o amenințare pentru locuitorii așezărilor de pe râul Vovcha din regiunile Donețk și Dnipro. Ba mai mult, rușii au distribuit o imagine cu barajul distrus, însă în acest caz ar fi vorba de cel din regiunea Kiev, Kozarovitska, distrus în urmă cu doi ani.

The moment of the explosion (at 0:39) -which looks like controlled detonation- at the Ternivka dam near Kurakhove. After the explosion, water from the reservoir started filling the Vovcha river towards the villages of Bahatyr, Andriivka and Oleksiivka. According to local… pic.twitter.com/MYBFV8zgRA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2024

În aceeași zi, analiștii proiectului ucrainean DeepState au transmis că Rusia continuă să pună în aplicare un plan de încercuire a Kurakhovei. Rușii se apropie de flancuri și sporesc presiunea din noi direcții, încercând să ajungă la rutele logistice ale trupelor ucrainene.

Institutul pentru Studiul Războiului consideră că rușii ar fi putut ataca barajul rezervorului Kurakhove pentru a provoca inundații semnificative, ceea ce ar facilita eforturile Rusiei de a încercui soldații ucraineni la nord și sud de acest oraș ucrainean.

