67% din buncărele şi adăposturile antiradiaţii din Rusia sunt improprii utilizării. Multe sunt complet sau parţial distruse, iar cele rămase necesită reparaţii capitale.

Un raport al Curţii de Conturi din 2016 care menţiona existenţa a aproximativ 16.000 de structuri de protecţie în Rusia. Majoritatea au fost construite în perioada sovietică şi sunt acum în administrarea instituţiilor de stat şi a organizaţiilor private.

„Porțile sunt scoase din balamale, intrarea este inundată”

„Porțile sunt scoase din balamale, intrarea este inundată. Nu există iluminat, alimentarea cu apă, încălzirea, sistemele de ventilație sunt nefuncționale, pereții și tavanele se decojesc, murdare, ușile sunt parțial distruse”, așa descrie procuratura locală adăpostul antiaccidente din orășelul Zeia din regiunea Amur.

În 2024 au existat 200 de dosare privind inadecvarea structurilor de protecție, o cifră record în ultima perioadă. În 2020, judecătorii au revizuit puțin peste 50 de rapoarte privind adăposturile improprii, în 2021 – peste 100, iar în 2022-2023 au fost peste 90 de astfel de cazuri.

Saună de lux, în loc de adăpost

Procuratura din Moscova a descoperit și o saună într-un adăpost antibombă de lângă staţia de metrou Avtozavodskaia.

Antreprenorul Ilya Gorbunov primise spaţiul în 2010 de la Agenţia Federală pentru Gestionarea Proprietăţii de Stat.

Sauna era amenajată în stilul calei unui vapor, cu piscină, două dormitoare, karaoke, biliard, masă de ping-pong şi Wi-Fi.

Amenzi minime

În aprilie 2024, Gorbunov şi compania sa, „Parus”, au fost amendaţi 55.000 de ruble, circa 600 de euro, pentru nerespectarea cerinţelor de apărare civilă.

Aceste amenzi reprezintă minimul prevăzut de lege pentru astfel de infracţiuni.

Pedeapsa maximă conform acestui articol este o amendă de 20.000 de ruble pentru angajați (2.400 de euro) și 200.000 de ruble (24.000 de euro) pentru persoanele juridice.

Ministerul Situațiilor de Urgență nu este responsabil pentru starea adăposturilor. responsabilitatea revine proprietarilor instalațiilor – fabrici, școli, teatre, spitale.

Proprietarii sau chiriașii sunt obligați să repare adăposturile, să schimbe filtrele de aer și să reînnoiască proviziile de alimente, apă și medicamente.

Legea permite să câștigi bani din adăposturile antibombă, dar acestea trebuie să fie gata să servească drept loc de refugiu în timpul unei urgențe în orice moment.

Este interzisă reproiectarea spațiilor sau utilizarea materialelor inflamabile pentru finisare, tencuirea pereților sau spargerea etanșeității ușilor.

„Fără paturi, dar cu gândaci uriași”

Cazul saunei din Moscova ilustrează problemele mai ample legate de întreţinerea adăposturilor de protecţie civilă din Rusia. Lipsa fondurilor şi supravegherea inadecvată au dus la deteriorarea multor astfel de facilităţi vitale.

„Ultima dată când am fost într-unul dintre adăposturi, în urmă cu aproximativ un an, era într-o stare deplorabilă și nici măcar nu era dotat cu paturi, ce să mai zic de saltele. Dar am văzut zeci de gândaci uriași!”, a declarat o persoană din instituția de stat Jilișnik.

Pentru a trece inspecțiile la Moscova în 2024, potrivit sursei, în adăpost s-au instalat „paturi din fier cumpărate în grabă”.

Instruire de apărare civilă la Centrala Nucleară Kalinin, regiunea Tver. Foto: Serviciul de presă CNE Kalinin

