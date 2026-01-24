Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a atacat Ucraina cu 375 de drone și 21 de rachete de diferite tipuri. Din cele 375 de drone, apărarea aeriană ucraineană a doborât 357. În plus, apărarea aeriană ucraineană a neutralizat o rachetă Х-59/69, cinci rachete balistice Iskander-M și nouă rachete de croazieră Х-22.

În total, 28 de drone și șase rachete de diferite tipuri – două Zirkon, trei X-22 și una Iskander-M – nu au putut fi interceptate. Două rachete și 18 drone au lovit ținte civile din 17 locații, în timp ce în alte 12 locații au căzut resturi din rachetele și dronele lansate de ruși.

Kievul a fost atacat din nou cu sălbăticie, de această dată în mijlocul discuțiilor de pace de la Abu Dhabi. Politologii de casă ai Kremlinului au transmis deja că liderul rus Vladimir Putin l-a trimis în capitala Emiratelor Arabe Unite pe șeful spionajului militar, Igor Kostiukov, pentru a impune condițiile sale maximaliste de pe o poziție de forță.

Potrivit The New Voice of Ukraine, o femeie a fost ucisă și alte patru persoane rănite în atacul aerian de la Kiev. Rușii au bombardat în principal trei cartiere și au distrus blocuri de locuințe, case și birouri. Printre ținte s-a aflat și o clădire a fabricii de bomboane Roshen. Ultimul etaj al acestei clădiri a fost distrus complet.

Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, a declarat că 6.000 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire după noul atac aerian efectuat de ruși. Termometrele arătau -12 grade Celsius sâmbătă dimineața la Kiev.

Metroul din Kiev funcționează cu restricții din cauza penelor de electricitate, în timp ce orașul Cernihiv, din nord-estul Ucrainei, nu dispune deloc de curent electric. Rușii au lovit acolo infrastructura energetică.

La Harkov, 27 de civili au fost răniți după ce drone Shahed lansate de ruși au vizat clădiri rezidențiale, inclusiv un cămin pentru refugiați, și au provocat incendii. Printre răniți se află o femeie însărcinată și un copil, informează Ukrainska Pravda.