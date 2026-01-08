Cu o istorie de peste două secole pe aceste meleaguri, rușii lipoveni din Brăila, a doua cea mai mare comunitate din țară după cea din Tulcea, numără peste 3.000 de membri. Aceștia s-au adunat în cele trei biserici din cartierul Pisc – „Ovidenia”, „Sf. Nicolae” și „Pocrovul” – dar și la impunătoarea Mitropolie Ortodoxă de Rit Vechi din Centrul Istoric al orașului, care reprezintă centrul spiritual al rușilor lipoveni de pretutindeni.

În cadrul sărbătorii din acest an, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Brăila, cu sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), a pregătit peste 400 de pachete cu dulciuri și alimente de bază pentru copiii din comunitate și pentru zece familii nevoiașe. Acestea vor fi distribuite pe 9 ianuarie, la sediul CRL Brăila. Tot atunci, copiii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „A. S. Pușkin” și Grădinița nr. 31 din Brăila vor colinda împreună cu alți copii și membri ai ansamblurilor folclorice „Tihii Dunai” și „Dunaiskie Rozî” , în prezența unor elevi care studiază limba maternă și a copiilor ucraineni ce serbează Crăciunul pe stil vechi.

Comunitatea rușilor lipoveni din Brăila este cunoscută pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor moștenite de la vechii ruși pravoslavnici. Credința lor este strâns legată de Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi de pe strada Zidari, un monument istoric din 1996, care adăpostește rămășițele pământești ale mitropolitului Ambrozie, primul mitropolit ortodox de rit vechi. Adusă la Brăila în anul 2000, Mitropolia a devenit un loc de pelerinaj pentru lipoveni din întreaga lume, fiind și locul unde sunt hirotoniți preoții acestei confesiuni.

O altă mândrie a comunității o reprezintă tradițiile lor unice. În casele lor, Sfânta Cruce este așezată deasupra ușii de la intrare, iar icoanele din lemn, transmise din generație în generație, au un loc de cinste. La căsătorie, tinerii lipoveni primesc întotdeauna o icoană binecuvântată de preot, ca simbol al credinței și al familiei.

Femeile lipovence, vestite pentru priceperea lor, continuă să organizeze „ritualul ceaiului” și să se întâlnească pentru a coase, a găti împreună rețete tradiționale sau a dansa. Cele două ansambluri folclorice locale, „Tihii Dunai” și „Dunaiskie Rozî”, sunt implicate activ în viața culturală a orașului, promovând moștenirea unică a comunității.

„Crăciunul este un moment de reînnoire spirituală, pace și speranță, în timp ce inimile se umplu de credință, iubire și recunoștință. Această mare sărbătoare ne amintește de valorile creștine eterne ale milei, mâinile ajutătoare, smerenia și unitatea păstrate cu grijă în comunitatea noastră din generație în generație. Fie ca bucuria Crăciunului să intre în fiecare casă, să vă lumineze familiile cu căldură și armonie, să vă întărească sănătatea, să vă dăruiască liniște sufletească și încredere pentru ziua de mâine. Vă dorim credință puternică, prosperitate, pace, iubire și binecuvântarea lui Dumnezeu în toate faptele și eforturile bune. Domnul să vă ocrotească pe voi și pe cei dragi, iar sărbătorile care vin să aducă lumină, bucurie și mângâiere în fiecare inimă. Respect sincer și urări de bine!”, a transmis prof. Maria Milea, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Brăila.

