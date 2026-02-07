Motivul invocat de Orban este că Ucraina cere constant Uniunii Europene să priveze Ungaria de „energie rusească ieftină”, ceea ce duce, potrivit lui, la creșterea facturilor și a costului vieții pentru unguri. „Oricine spune asta este un dușman al Ungariei. Prin urmare, Ucraina este dușmanul nostru”, a declarat Orban.

Premierul Ungariei, considerat un cal troian al Kremlinului în UE și NATO, a susținut în fața simpatizanților săi că facturile s-ar scumpi cu aproximativ 2.600 de euro pe an dacă el ar renunța la gazele rusești.

Aceste declarații vin după ce guvernul condus de Viktor Orban a contestat acum câteva zile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene decizia blocului comunitar de a opri total importurile de gaze rusești până în 2027.

Totodată, Orban a cerut din nou ca Ucraina să nu fie acceptată în UE, după ce a spus la sfârșitul lunii ianuarie că Ungaria nu va permite aderarea țării vecine în următorii 100 de ani.

Viktor Orban critică frecvent Ucraina și caută modalități pentru a reduce sprijnul internațional primit de țara agresată militar de Rusia. În paralel, el duce o amplă campanie de apărare a intereselor Kremlinului și de fisurare atât a Uniunii Europene, cât și a NATO.

În noua campanie electorală, liderul ungar, care se prezintă drept ultranaționalist, pune accent pe transformarea Ucrainei într-un dușman periculos în ochii electoratului din țara sa. El susține că Ungaria va intra în război dacă partidul său nu va câștiga alegerile, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski va lua banii cetățenilor ungari pentru a-și sprijini „regimul corupt”.

Ungaria a fost împânzită cu panouri făcute cu inteligența artificială în care Volodimir Zelenski este redat ca un „cerșetor”, așa cum susține și propaganda Kremlinului, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca o „complice” a solicitărilor șefului statului ucrainean.

Afiș electoral prin care Fidesz, partidul lui Viktor Orban, îl prezintă pe Volodimir Zelenski ca un „cerșetor” Foto: Libertatea
Afiș electoral prin care Fidesz, partidul lui Viktor Orban, îl prezintă pe Volodimir Zelenski ca un „cerșetor” Foto: Libertatea

Într-un interviu acordat recent pentru Evropeiskaia Pravda, ministrul ucrainean de Externe, Andrîi Sîbiha, l-a catalogat pe Viktor Orban o amenințare la adresa propriului popor și a maghiarilor din Transcarpatia.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie. Conform celor mai recente sondaje, Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și aliații săi riscă să piardă scrutinul în fața formațiunii de opoziție Tisza, al cărei lider, Peter Magyar, s-a declarat solidar cu Ucraina.

