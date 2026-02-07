Surse citate de ziarul britanic spun că șase avioane de vânătoare de tip F-35B se vor alătura avioanelor de vânătoare Typhoon deja staționate pe insulă. Spre deosebire de avioanele Typhoon, prevăzute pentru misiuni de atac și patrulare în Irak și Siria, avioanele F-35B sunt desfășurate pentru roluri defensive, ca asigurare în cazul unei escaladări bruște a tensiunilor legate de Iran.

Vineri, 6 februarie, Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat din nou pe cetățenii americani aflați în Iran să părăsească imediat țara și le-a recomandat să aibă un plan de ieșire pe cale terestră în cazul întreruperii călătoriilor aeriene.

De la începutul acestui an, președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că va da ordin pentru un atac „foarte puternic” împotriva Republicii Islamice dacă autoritățile sale nu vor renunța la ideea înarmării nucleare și a trimis forțe navale în apropiere de Iran.

Statele Unite desfășoară, de asemenea, mijloace suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, inclusiv sistemul Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), pentru a-și proteja trupele și aliații regionali de posibile represalii din partea regimului de la Teheran. Or, autoritățile iraniene i-au răspuns lui Trump că un eventual atac împotriva lor ar duce la un război regional.

Între timp, Statele Unite și Iranul au început vineri negocieri în capitala Omanului. Sâmbătă, Donald Trump a declarat că regimul de la Teheran este „foarte dornic să încheie un acord”, dar că administrația sa nu se grăbește și insistă ca partea adversă să renunțe complet la programul său de înarmare nucleară.

