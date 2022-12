Mai mulți locuitori din Engels au relatat astăzi, 29 decembrie, că au auzit explozii, însă guvernatorul regional a dat asigurări că „totul este în regulă”.

„Sistemul de apărare aeriană de pe teritoriul districtului Engels a funcționat. Un obiect neidentificat a fost distrus. Nu există nicio amenințare la adresa siguranței locuitorilor, vă rugăm să vă păstrați calmul”, a precizat guvernatorul regiunii Saratov, Roman Bursaghin, pe canalul personal de Telegram.

Șeful regiunii a mai adăugat că la fața locului au fost trimise servicii operaționale de intervenție.

Ukraine strikes back. Air defense at Engels-2 airbase in Saratov is active. #Ukraine #Russia #Saratov pic.twitter.com/GUNkNypcb1