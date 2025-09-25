Confecții, textile, agricultură, vopsitorie

Startaff, agenție cu sediul în Skt. Petersburg, susține că poate asigura „livrarea” de lucrătoare pentru fabrici de confecții, complexe agricole și lucrări de finisare și vopsitorie.

Oferta a fost postată pe o platformă de licitații pe 5 septembrie 2025, cu un termen limită de 17 septembrie și o valoare a contractului de 900 de ruble (10 dolari).

Oferta Startaff a fost publicată pe platforma de licitații Bicotender pe 5 septembrie 2025. Nu se oferă informații despre companiile care au accesat această ofertă.

Trimiterea cetățenilor nord-coreeni la muncă în alte țări este interzisă prin sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU.

Întâi au adus soldați „camuflați” în studenți și muncitori în construcții

Agenția de recrutare a lui Serghei Reznikov a fost fondată în 2022 și are aproximativ 3.000 de angajați. Compania se ocupă, de asemenea, de construcții, transport de mărfuri și comerț cu fructe. Printre partenerii săi se numără Ministerul Apărării din Rusia.

Cu toate acestea, datele Rosstat arată că în 2024 au intrat în Rusia peste 13.000 de cetățeni nord-coreeni, de aproximativ 12 ori mai mulți decât în anul precedent, majoritatea muncitori în construcții și soldați trimiși de Kim Jong Un pentru a se alătura efortului de război al lui Vladimir Putin în Ucraina.

Cel mai recent, Vladimir Putin și Kim Jong Un s-au întâlnit la parada militară de la Beijing, organizată de liderul chinez Xi Jinping.

Afluxul de muncitori nord-coreeni în Rusia este parțial deghizat prin „vize de studiu”.

Muncitoare, control strict pe la Phenian

„Astfel de firme percep de obicei comisioane, care, combinate cu deduceri din partea guvernului nord-coreean, reduc și mai mult salariile lucrătorilor”, a declarat, pentru NK News, Yunik Kim, cercetător la Centrul pentru Drepturile Omului din RPDC (NKDB).

Lucrătorii care apar în astfel de anunțuri sunt aproape sigur direcționați prin intermediul întreprinderilor de stat nord-coreene. De la etapa de recrutare până la viața lor de zi cu zi în Rusia, aceștia se află sub controlul strict al guvernului nord-coreean.

Kim a remarcat că lucrătorii nord-coreeni „continuă să fie supuși represiunii transnaționale”: autoritățile nord-coreene le confiscă documentele, le restricționează mișcarea și comunicarea și le rețin în mod arbitrar o parte din salarii.

O muncitoare stă în fața mașinilor care extrag mătasea din coconii de viermi de mătase, în timpul unui tur ghidat pentru reprezentanții presei străine la fabrica de textile Kim Jong Suk din Phenian, pe 7 septembrie 2018. Foto: Profimedia

Ea a adăugat că lucrătorii nord-coreeni „intră adesea în Rusia fără permise de muncă”, iar companiile de recrutare să profite de pe urma faptului că acționează ca intermediari.

Agenția NK News a raportat recent și deschiderea unui restaurant nord-coreean în Moscova, numit „Phenian”. Acesta poate fi vizitat doar de cetățeni ruși, angajații solicitând prezentarea pașaportului.

