Restaurantul „Pyongyang” reflectă apropierea crescândă dintre cele două țări, în contextul în care Coreea de Nord sprijină eforturile de război ale Rusiei în Ucraina.

Recent, Vladimir Putin și Kim Jong-un au fost văzuți împreună la parada militară de la Beijing, alături de liderul chinez Xi Jinping.

Pentru a putea servi masa la „Pyongyang”, clienții trebuie să prezinte pașaportul. Cei care au călătorit vreodată în Coreea de Sud nu au voie să intre.

Întregul personal este format din nord-coreeni care „abia înțeleg rusa”, ceea ce poate îngreuna procesul de comandă.

Interiorul restaurantului este impregnat de ideologia nord-coreeană. Televizoarele difuzează emisiuni din Coreea de Nord, iar în fundal se aud melodii pop nord-coreene. Sunt disponibile și reviste despre viața din Pyongyang.

Meniul include preparate tradiționale precum bibimbap (bol de orez cald, peste care sunt așezate legume gătite și condimentate, carne de vită și un ou, amestecate cu pastă de ardei iute), pui prăjit și kimchi (o garnitură preparată prin fermentarea legumelor precum varza, ridichile sau castraveții, cu arome specifice precum usturoiul, ghimbirul, sosul de pește și pudra de ardei iute).

Șeful sud-coreea Jang Yumin and Chef Hyun Gayoung prepară „kimchi”, „bibimbap”, „galbi-jjjim” și alte dish-uri din regiune. Foto: Hepta

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

De asemenea, se pot asculta cântece interpretate de Shaman, un artist pro-Kremlin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE